Miren Ibarguren anuncia que está embarazada de su segundo hijo con Alberto Caballero

Miren Ibarguren ha anunciado en la portada de una conocida revista de moda que está embarazada de su segundo hijo. El bebé es fruto de su relación con Alberto Caballero, conocido por ser familia de José Luis Moreno y por dirigir La que se avecina, una de las series más exitosas de la pequeña pantalla.

A sus 45 años, Miren Ibarguren está atravesando una de las mejores etapas de su vida. En el terreno profesional ha recibido grandes noticias y se encuentra inmersa en varios proyectos: la película Aída y vuelta, la nueva temporada de La que se avecina y su serie de Netflix, El refugio atómico. Sin embargo, la artista no ha descuidados su faceta personal y ha cuidado la bonita familia que ha creado junto a Alberto Caballero. Ya son padres de un pequeño llamado Rocco y a partir de 2026 serán uno más en casa, así que tienen mucho que celebrar.

Miren Ibarguren y su marido son dos rostros muy seguidos por el público, pero siempre han intentado mantenerse al margen de la crónica social. De hecho, se casaron de manera íntima en Madrid y no querían que la noticia trascendiese, pero el programa Socialité, espacio que presentaba María Patiño, dio la primicia en directo.

La actriz ganó mucha popularidad tras el papel que interpretó en Escenas de matrimonio y después pudimos verla en Aída. En esta ficción ganó mucho peso, por eso Paco León ha considerado que tenía que aparecer en la película que está dirigiendo sobre la serie. Con todo esto, InStyle, el medio que ha anunciado la exclusiva afirma: «Tras cerrar el mejor año de su carrera, la actriz celebra premios, estrenos y una noticia íntima que ilumina aún más este momento: el embarazo de su segundo hijo».

Como decimos, Alberto Caballero no está interesado en colaborar con la crónica social y evita dar respuesta a las preguntas que están relacionadas con su intimidad. Sin embargo, no esconde que su matrimonio con Miren se encuentra perfectamente y que han construido un equipo perfecto. «Cuando encuentras a la persona adecuada, mola un montón. Miren es una diosa, es una persona única, con todo lo bueno que tiene eso», comentó en una de sus entrevistas.

Lo cierto es que Alberto ha ido ganando confianza con el tiempo y, de una forma prudente, ha compartido algunos detalles de su esfera personal, incluso ha hablado de su hijo. Según cuenta, la paternidad «es muchísimo mejor de lo que imaginaba. Hay que acompañarlos, no hay que adoctrinarlos, hay que acompañarlos en el camino». Y termina diciendo que su pequeño «es enrollado, es majete. Me cae muy bien».

Por suerte, la pareja podrá experimentar los mismos sentimientos en 2026, un año que estará marcado por la llegada de un nuevo bebé. Pero, ¿qué otras sorpresas les dará el destino?