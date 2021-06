Mila Ximénez recibe la visita de su hija y de sus hermanos

Mila Ximénez sigue luchando contra el cáncer que padece. Fue el 16 de junio del pasado año, cuando la colaboradora de ‘Sálvame’ anunció a través de una llamada en el citado formato que no se rendiría. “Estoy asustada, pero lo vamos a conseguir”, dijo con mucha fuerza. Un año después, la periodista ha recibido varios tratamientos para poder erradicar la enfermedad. Durante todo este tiempo, no ha estado sola, pues ha tenido el cariño de los suyos en todo momento. De hecho, hace unos días, su hija, Alba Santana tomó un vuelo desde Ámsterdam -ciudad donde reside-, para estar al lado de su madre en estos momentos tras su último ingreso hospitalario, tal y como ha informado ‘Informalia’.

Y no solo eso, porque siempre ha estado muy pendiente del estado de salud de su madre. Alba, que siempre se ha mantenido en un segundo plano en relación a su vida privada, está muy unida a su madre, por lo que cada vez que ha tenido oportunidad ha viajado a España para pasar tiempo con ella. Hasta el domicilio de la televisiva también se han querido acercar sus hermanos, Manuel y Concepción Ximénez. Ambos se han dejado ver por las inmediaciones de la propiedad de Mila, demostrando -una vez más-, lo unidos que están en esta etapa tan complicada para la exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’.

Fue el pasado viernes cuando Mila Ximénez recibió el alta tras ser ingresada, tal y como dio a conocer la revista ‘Semana’. Después, la revista ‘¡Hola!’ reveló que la comunicadora acudió a la Clínica de la Luz -ubicada en Madrid-, para realizarse una prueba, pero debido a una complicación, no pudo volver a casa. Todo apunta a que el motivo del ingreso sería un ataque de ansiedad causado por la enfermedad que padece. Después de este pequeño percance, la presentadora se recupera en su casa, descansando y en compañía de su familia.

“Me lo diagnosticaron hace apenas una semana y ya voy a empezar con el tratamiento de radioterapia y quimioterapia. Me dicen que vamos a conseguirlo, y yo haré lo que me digan, estoy absolutamente dispuesta a hacerlo”, expresó Mila cuando anunció que padecía la dolencia por la que lleva luchando todo este tiempo. “Yo a mi médico le dije ¿Me voy a morir? y me dijo ‘de esto no lo creo’”, añadió.

Durante estos meses, la madre de Alba Santana, ha querido hacer gala de su fortaleza y entereza, y cuando la enfermedad se lo ha permitido, ha acudido a su puesto de trabajo como colaboradora de ‘Sálvame’. Además, ha estado muy activa a través de las redes sociales. Con motivo de su cumpleaños, recibió numerosos ramos de flores por parte de su entorno. “No sabéis cómo agradezco todas las muestras de cariño que he recibido en un día tan especial como hoy. Os quiero”, dijo en su perfil de Instagram.