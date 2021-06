Mila Ximénez ya está en casa. Tal como ha confirmado ¡Hola!, la colaboradora recibió el pasado viernes por la tarde el alta hospitalaria. La andaluza ha permanecido poco más de un día ingresada en la madrileña Clínica de La Luz, pero su ingreso generaba una gran preocupación. Sin embargo, Mila acudía al centro hospitalario para hacerse una prueba rutinaria que, debido a una complicación, ha provocado que tuviera que quedarse ingresada. Tal como explica la publicación, al parecer, el motivo del ingreso fue un ataque de ansiedad causado por la enfermedad que padece y que le impidió regresar a casa el mismo día de la prueba.

La colaboradora se encuentra tranquila en su residencia, descansando en compañía de dos de sus hermanos. Allí ha recibido numerosas muestras de cariño, entre otras, un bonito ramo de flores en el que destaca el color amarillo, que se asocia al optimismo y alegría. Seguro que este bonito detalle ha hecho mucha ilusión a la andaluza.

Hace poco más de un año que Mila Ximénez hacía público que se le había detectado un cáncer de pulmón. Primero en una intervención telefónica en ‘Sálvame’, la colaboradora explicó que todo había empezado por unos fuertes dolores de espalda que arrastraba desde hacía algún tiempo y que le llevó a consultarlo con los especialistas. Se le hicieron varias pruebas, entre ellas una resonancia pensando que se trataba de una cuestión traumatológica, pero su médico la derivó directamente a oncología para comenzar el tratamiento cuando antes.

Hace algunos meses, la colaboradora se sentó en el Deluxe para contar cómo estaba siendo su lucha contra la enfermedad. «Va a ser una lucha larga… la oncóloga me dijo vamos a hacer el tratamiento de radioterapia y quimioterapia, me pilló muy a tiempo», explicó entonces. «Me dijo que era un tumor en el pulmón con metástasis. Está en los pulmones, en el hígado y más partes», recalcó.

«Me han explicado que cuando un cáncer está localizado se le dispara y punto, pero a este no se le puede disparar», comentó la andaluza en su entrevista. «Me dijeron si no lo tienes en la cabeza todo va bien y si no lo tienes en los huesos también. Lo van a dormir para evitar que ramifique más, una zona está más complicada, pero a esa zona la estamos quemando. Se ha cogido a tiempo, si logramos que se duerma todo irá bien», sentenció Mila.

Los últimos meses han sido complicados para Mila Ximénez que, sin embargo, ha afrontado toda esta situación con gran valentía. La colaboradora ha contado en todo momento con el apoyo de sus seres queridos, sobre todo sus amigos, hermanos y su hija Alba.