Nuevo obstáculo para Mila Ximénez en su batalla contra el cáncer de pulmón que le diagnosticaron en 2020. La periodista se encuentra ingresada en la Clínica La Luz de Madrid, tal y como ha informado la revista ‘Hola’. Allí acudió a hacerse unas pruebas, pero unas complicaciones impulsaron a los doctores a tomar la decisión de que permaneciera bajo cuidados médicos. De momento, no ha trascendido cuál ha sido su evolución pero todos confían en que tan solo sea una medida preventiva.

La colaboradora ha confiado a los galenos de este hospital su nuevo tratamiento oncológico y en las últimas semanas ha sido habitual verla acudir a consulta. Una de ellas tenía lugar el pasado miércoles 9 de junio. En principio, Mila iba a realizarse una prueba más, pero el equipo que la trata tomó la decisión de que debía quedarse en observación ante futuras complicaciones que pudieran surgir.

El hermetismo en torno a su estado de salud sigue siendo la nota dominante del entorno de Mila Ximénez. Kiko Hernández comentó hace algunos días en ‘Sálvame’ que «está bien». Si de algo puede presumir la periodista es de apoyo pues un buen número de compañeros de la televisión se han volcado con ella. Los casos más evidentes han sido los de Belén Rodríguez y Belén Esteban, que han acompañado a su amiga al hospital en alguna que otra ocasión. Ambas dejaron una bonita imagen al entrar a la Fundación Jiménez Díaz cogidas del brazo de su amiga. «Estar cuidada y protegida por los míos es el mejor regalo que he recibido de esta enfermedad. Tengo docenas de manos que no me sueltan», comentaba la sevillana a ‘ABC’ . Y vaya que si lo está.

La ex de Manolo Santana continúa librando su episodio más complicada hasta el momento. El cáncer la ha obligado a cambiar por completo sus prioridades y la ha sumido en una guerra intensa, de desgaste. No obstante, Mila encuentra momentos para evadirse de su día a día y lo hace gracias a amigas como Terelu Campos. La hija de María Teresa Campos conserva una gran amistad con ella que disfrutan yéndose a comer juntas, compartiendo risas y momentos de felicidad. Esto es, sin duda, una vitamina de lujo para Ximénez.

Otro de los rostros que se ha mostrado muy cariñoso con Mila Ximénez en este proceso ha sido Jorge Javier Vázquez. El presentador le dedicó unas preciosas palabras de aliento a su compañera: «Ahora que escribo esto sí que creo que todo esto es más soportable si en el camino encuentras a gente que vale la pena. Y tú, Mila, tienes ahora a tantísima gente pendiente de ti que fliparías. Te lo has ganado. Eres una loquita maravillosa. Nuestra loquita. Todo es mucho menos si tú no estás. No nos queda otra. Reír y seguir. Seguir, seguir, seguir». Mensaje que ella recogió con mucho amor y gratitud.

El 10 de marzo de 2021 fue la última vez que Mila pisó el plató de ‘Sálvame’ y tres semanas después saltaban las alarmas cuando se conoció la noticia de su ingreso. Eso motivo que tomase la decisión de comenzar un nuevo tratamiento experimental para frenar el avance del cáncer que padece.