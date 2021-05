Mila Ximénez disfruta de una nueva escapada de amigos con Terelu Campos

El pasado viernes Mila Ximénez cumplió 69 años. Una cifra que no pudo celebrar como le hubiera gustado debido a la enfermedad que padece y el tratamiento que está siguiendo, pero en la que se rodeó de su gran amor, su hija Alba, y de dos grandes amigos: Jorge Javier Vázquez y Belén Rodríguez, tal y como desveló ‘Lecturas’ en su último número. Sin duda, un cumpleaños que recordará gracias al cariño que recibió pero cuyas celebraciones no han terminado.

Este jueves, la periodista ha vuelto a salir de su casa de Madrid para disfrutar de una jornada en buena compañía. En esta ocasión, su compañera ha sido Terelu Campos, con quien ha salido a comer a un restaurante del centro de Madrid. Las dos han llegado por separado al local y, aunque siempre es muy amable, en esta ocasión la hija de María Teresa Campos no ha querido hacer declaraciones, guardando silencio cuando le han preguntado sobre otra buena amiga, Rocío Carrasco. Este miércoles, la empresaria desvelaba en el episodio final de su docu-serie que no descartaba tener un hijo.

Junto a las dos mujeres se encontraba el estilista Pablo Mallavia, gran amigo de ambas y una de las personas de más confianza de Ximénez. El momento más bonito ha tenido lugar fuera del negocio, cuando los tres se han despedido. Antes de que Mila Ximénez se montara en el coche, Terelu se ha fundido en un gran abrazo con la colaboradora de ‘Sálvame’, de quien se ha seguido despidiendo una vez estaba montada en el coche. Para ello, ha formado un corazón con sus manos, un gesto de lo más bonito que demuestra lo unidas que están.

Todo el mundo está muy atento de Mila, también el conductor de vehículo que no ha dudado en bajarse de su asiento para abrocharle el cinturón de seguridad a la periodista sevillana.

Esta no ha sido la única noticia que Mila ha protagonizado en las últimas horas. Jorge Javier le ha dedicado una emotiva carta abierta en su blog semanal de ‘Lecturas’ en la que le dice todo lo que significa para él. «El viernes 21 de mayo fue tu cumpleaños, una excusa como otra cualquiera para hablar de ti. Pero en realidad no tengo que justificarme para escribir sobre ti, menuda tontería. ¿Por qué hacerlo si eres, desde hace muchos años, una de las personas más importantes de mi vida?», comenzaba escribiendo. El catalán daba además buenas noticias sobre el estado de Mila: «He hablado con ella y me ha encantado escucharla como la he escuchado, animada. Nos hemos reído un montón y a mí también me ha dado un subidón de alegría increíble. Así que a seguir luchando, a seguir luchando».

Aunque son pocas las ocasiones en las que se ha pronunciado, Mila Ximénez no lo dudó y respondió a su amigo, evidenciando que es un gran apoyo: «Siempre consigues que me ate los cordones y baile con el miedo. Te quiero». Sin duda, una gran muestra de amor pues desde que se conoció su enfermedad, la comunicadora ha utilizado sus redes sociales en contadas ocasiones: para felicitar a Belén Esteban por su negocio de gazpachos, para agradecer las felicitaciones por su cumpleaños y para mandar un ‘te quiero’ a Jorge Javier.