Miguel Bernardeau y un drástico cambio de personalidad marcado por una nueva etapa

No cabe duda de que Miguel Bernardeau siempre ha sido uno de los artistas españoles que ha preferido mantener su vida privada en un segundo plano. Fueron cuatro los años que el protagonista de Élite pasó con Aitana Ocaña contra viento y marea, pero era a finales del pasado 2022 cuando se daba a conocer la noticia de su ruptura. Algo que ninguno de los dos protagonistas ha querido confirmar ni desmentir para guardar el máximo hermetismo en torno a sus respectivos caminos, y que sin embargo ha quedado claro cuando ha salido a la luz el acercamiento de la cantante hacia su amigo y compañero de profesión, Sebastián Yatra.

Lo que ha llamado especialmente la atención es que, pese a haber intentado varias veces tener contacto mínimo con la prensa para así evitar preguntas que no tuvieran que ver con su trayectoria profesional, ahora habría dado un giro de 180 grados en sus convicciones a la hora de atender a los reporteros con total sinceridad y simpatía. Eso es lo que ocurría el pasado 3 de mayo, cuando el intérprete era captado por las cámaras de Gtres mientras salía de la presentación de un libro de surf de su amigo Aritz Aranburu en una conocida sala de la capital. Un momento en el que no dejó de reírse y expresar la felicidad que sentía por los éxitos de su amigo, dejando atrás el mal de amores que ha podido experimentar en las últimas semanas a consecuencia de su ruptura con Aitana para aclarar que «todo está súper bien» con ella y que se alegra «muchísimo» de todo lo bueno que le pase, incluida su posible nueva historia de amor con el colombiano.

De esta manera, el joven ha demostrado que su manera de ser ahora en soltería nada tiene que ver con la que tenía hace tan solo unos meses, y que ahora ha dado pistoletazo de salida a una nueva etapa en su vida en la que ha optado por ser más cercano con los medios de comunicación, aunque en cierto modo guardando silencio ante temas que tengan que ver con sus familiares como la anulación por parte de Hacienda a la multa de medio millón de euros a su madre. Un momento muy feliz del que el protagonista en cuestión únicamente hablaba para decir que «está súper contento por ella», aunque prefiriendo no dar más detalles.

Por otro lado, Miguel tampoco quería desvelar si había o no cerrado la puerta al amor de manera definitiva, alegando que «nunca habla de esas cosas» aunque sí que está bien a nivel anímico. Unas declaraciones que dejan entrever que, aunque quizá no ha dado el paso de la misma manera que su ex pareja, sí que podría estar conociendo a otras personas y quién sabe si en los próximos meses tiene previsto hacer una nueva aparición pública con otro amor.