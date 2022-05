Desde que Marta Riesco gritó a los cuatro vientos su amor por Antonio David Flores nada parece haber ido como ella esperaba. Es cierto que la periodista decidió enfrentarse a todo y a todos solo con tal de apostar por su historia de amor con el exguardia civil. Sin embargo y según apuntan varios rumores que cobran cada vez más fuerza, la reportera de El programa de Ana Rosa estaría viendo como su arriesgada decisión está empezando a pasarle factura a nivel personal y también laboral.

Su relación con la expareja de Olga Moreno la ha situado en el punto de mira, pero la polémica no ha terminado de estallar hasta que ha decidido desvelar una controvertida información con la que parece haberse ganado más detractores de los que ya tenía. Hace apenas una semana, Marta se armó de valor e hizo público un auténtico bombazo en Ya son las ocho, programa para el que trabaja en calidad de colaboradora.

“Cuando yo estaba con Antonio David enfadada, estaba en el trabajo y recibo una llamada del director de una revista muy importante. Me llamó y me dijo que había alguien que quería hablar conmigo. Era Rocío Carrasco. Me dice que quiere conocerme y que quiere ofrecerme un proyecto laboral en el que quiere colaborar conmigo”. Con estas contundentes palabras Marta Riesco anunciaba que la hija de ‘la más grande’ había intentado ponerse en contacto con ella, tal y como aclaró el programa presentado por Sonsoles Ónega tras realizar una investigación, para incluir a Marta en el cartel de las cantantes que rendirán homenaje a Rocío Jurado en un concierto que tendrá lugar próximamente en la Cartuja de Sevilla.

PRIMER PORTAZO A MARTA RIESCO

Lo que ella no sabía es que sacar a la luz esta información le iba a traer tantas cosas malas. La primera aconteció poco después de hacerse pública la información, cuando el director de la revista Lecturas se puso en contacto con Antonio Rossi para desmentir la información. Luis Pliego sí reconoció que había hablado con Marta, pero no en presencia de Rocío Carrasco. Entre todo esto, Sonsoles Ónega confesó a todos los espectadores que una fuente de total solvencia le había confirmado que Marta estaba diciendo la verdad.

Nadie esperaba que esta confesión fuese a dar tanto de sí, ni mucho menos que la comunicadora se fuese a sentir “acosada” por Sálvame y La Fábrica de la Tele, tal y como ha confesado este mismo viernes en sus redes sociales. Ella misma sabía que no era santo de su devoción, pero por nada del mundo pensó que pudieran hacerle tanto daño.

Tras un discreto fin de semana, en el que Marta ha preferido mantenerse en un segundo plano, la colaboradora reaparecía durante la mañana del martes en la Feria de Abril de Sevilla, hasta donde se trasladó para grabar un reportaje para su programa. No abordar el tema fue inevitable y es por esto por lo que algunos de sus compañeros quisieron preguntarla por cómo había pasado estos días de revuelo.

La cantante no pudo más y rompió a llorar en pleno directo asegurando que en los últimos días se había sentido muy presionada, y más aún después de que Sálvame desmintiese su versión de los hechos. “No soy mala persona. No me inventaría esa llamada. Me parece denigrante que una persona que ha dicho que es una mujer maltratada llame a una persona que es la pareja o no pareja en ese momento de su supuesto maltratador. Es vergonzoso. Es un escarnio público el que estoy viviendo”, decía la reportera sin poder contener las lágrimas.

LA RESPUESTA DE ROCÍO CARRASCO: COMIENZA LA GUERRA

Esa misma tarde, Rocío Carrasco reaparecía en el programa vespertino de Telecinco para formar parte de una reconstrucción de los hechos y desmontar la teoría de Marta Riesco poniendo en manos del formato las grabaciones del restaurante en el que comió con Luis Pliego justo cuando, según Carrasco, Marta llamó al periodista. En las imágenes se veía como Pliego se levantó de su asiento y se alejó de la mesa en la que la hija de Rocío Jurado seguía sentada junto a Fidel Albiac y a Anabel Dueñas, para hablar durante alrededor de un minuto con la reportera de El programa de Ana Rosa. Un contundente desmentido muy aplaudido por gran parte de los colaboradores de Sálvame, quienes se volcaron con Rocío Carrasco sin importarles el daño que estaban causando a Riesco. Jorge Javier Vázquez llegó a asegurar que su productora le había trasladado a la periodista que no volviese si no podía probar la versión de su conversación con la hija de la Jurado.

Lejos de quedar como una mentirosa delante de toda España, la actual pareja de Antonio David Flores reapareció en sus redes sociales con el micrófono de su programa. Una original manera de demostrar que nada había de cierto en lo comentado por el conductor de Sálvame, que además vino acompañada de un contraataque: “Estoy muy bien, muy tranquila, muy feliz, muy apoyada por mi productora, así que muy contenta, trabajando y muy feliz”, escribió en sus historias de Instagram.

Por si esto fuera poco, Marta quiso dar un paso al frente y lanzar una seria advertencia a todos aquellos que no confían en su testimonio: “Vamos a ir por la vía judicial y muy pronto veréis mi as bajo la manga”.

SU PUESTO DE TRABAJO EN EL PUNTO DE MIRA

Una vez llegado el jueves, se empezó a rumorear en diferentes medios de comunicación que el futuro de Marta Riesco en Ana Rosa pendía de un hilo por todo lo acontecido. Y es que, lo que en un principio parecían ser simples habladurías, parecen haberse convertido en una realidad.

Tal y como ha podido saber Look, Marta Riesco podría haber sido relegada de su puesto de trabajo tras una supuesta reunión mantenida por la cúpula de Mediaset, en la que, al parecer, además de la rescisión del contrato de la reportera, también se decidió el despido de Diego Arrabal, así como la prohibición de hablar de Antonio David Flores en cualquier programa de la cadena.

Tras conocer esta información, Look se ha intentado poner en contacto con la principal damnificada de esta historia y, aunque en un primer momento no ha atendido a las llamadas telefónicas, ha terminado respondiendo a los mensajes. Después de trasladarla que había llegado a la redacción una información un tanto comprometida relacionada con su puesto de trabajo, y que la única pretensión del medio era contrastar si era o no veraz, la periodista sí ha mostrado interés en conocer el contenido de la misma, pero lo cierto es que no ha querido ni confirmarla, ni desmentirla.

Dispuestos a buscar la verdad por otro lado, Look ha contactado con los responsables de prensa de Mediaset, aunque no han aportado luz sobre este asunto.

No obstante, teniendo en cuenta que dos de las decisiones supuestamente tomadas en la citada reunión, concretamente las relacionadas con Antonio David Flores y Diego Arrabal, se han llevado a cabo, al menos de momento, es probable que la información comentada forme parte de la nueva realidad de Marta Riesco, aunque por el momento no se puede confirmar con rotundidad.

Además, esta información también ha sido recogido por otros medios de comunicación como Algopasatv, quien ha asegurado que “la ex reportera ha vuelto de la Feria de Abril para mantener una reunión con la cúpula de la productora en la que trabaja, en la que se le ha comunicado la decisión de apartarla, por ahora, del equipo del programa en el que trabaja, de la cadena y del grupo”. Aun así, el citado medio asegura que “seguirá vinculada a la productora a la espera de ser recolocada”.