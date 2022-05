Marta Riesco se ha convertido en uno de los personajes más destacados de la actualidad social del país por excelencia. Pese a que en un primer momento la periodista confirmó su deseo de permanecer ajena la foco mediático, lo cierto es que su relación con Antonio David y sus continuas polémicas han hecho que esto sea prácticamente imposible. De hecho, en una última ocasión, la reportera ha protagonizado un rifirrafe cargado de pullas con Rocío Carrasco por una supuesta llamada con Luis Pliego como detonante.

Pese a que la hija de la más grande reapareció en Sálvame para demostrar pruebas y así su verdad, lo cierto es que la novia del exguardia civil aún no ha dado la cara públicamente en un intento por contraatacar a la madre de Rocío Flores. Y es que, en medio del vendaval, Marta sigue disfrutando de la Feria de Abril e intentando desconectar de todo lo que le rodea, aunque ni en esa situación ha podido conseguirlo.

Al igual que otros de sus compañeros de cadena, la periodista ha viajado hasta Sevilla para vivir la Feria y hacer reportajes sobre las celebridades que han acudido para El Programa de Ana Rosa. Pero, teniendo en cuenta que ella es una de las figuras de mayor interés a día de hoy, muchos de los allí presentes han intentado captar con sus cámaras algunos de los momentos de “evasión” de Marta, uno de ellos junto a Gloria Camila que ha dado mucho de qué hablar.

Fue durante el último programa de Sálvame, el pasado día 5, cuando Kiko Hernández desvelaba que tenía una bomba que giraba en torno a Riesco. Y es que, al parecer, la comunicadora había llamado “borracha” a la hija de Ortega Cano en una de las casetas de la Feria. Algo que se encargó de demostrar la cuenta de Instagram de Algo Pasa TV al hacer público un vídeo en el que se escucha perfectamente a las dos protagonistas en cuestión: “¿Sí? Que has pasado de mi p*** cara, ¿no? Que te quería hacer unos totales y ahora ya vas borracha”, explicaba Marta a la hermana de Rocío Carrasco. Pero a juzgar por su tono, Gloria parecía estar en un segundo plano de esa conversación junto a Riesco, respondiendo únicamente: “Es que yo a ti nunca te he preguntado”, zanjaba, algo para lo que la periodista tenía respuesta: “No te iba a preguntar de Rocío ni de nada”. Una charla bastante breve teniendo en cuenta que está grabada por medio de un storie de Instagram de 15 segundos de duración, así que si siguieron hablando o no todavía es un misterio sin resolver.

Sea como fuere, lo cierto es que Marta Riesco parece estar harta de los ataques de Sálvame. Tanto es así, que una vez más, la reportera ha hecho uso de sus redes sociales para denunciar el “acoso” que dice estar recibiendo del programa, llegando incluso a hacer un llamamiento a la Policía Nacional por “estar en tratamiento por su culpa y con un ataque de ansiedad”, indicaba, haciendo referencia a La Fábrica de la Tele.