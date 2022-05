Marta Riesco hace un llamamiento a la Policía Nacional en medio de un «ataque de ansiedad»

Marta Riesco no atraviesa su mejor momento personal. Hace unos días la periodista sacaba a la luz en Ya son las 8 que había mantenido una presunta conversación con Rocío Carrasco propiciada por Luis Pliego. La hija de Rocío Jurado acudía a Sálvame este martes para mostrar un vídeo de la grabación del día en el que se reunió con el director de Lecturas. En dichas imágenes se pueden ver cómo Pliego habla solo. Por otro lado, la reportera de El programa de Ana Rosa dice tener un “as en la manga”, y que lo sacará “muy pronto”.

En estos momentos, Marta se encuentra en Sevilla, cubriendo la Feria de Abril. Pese a que continúa con sus labores profesionales, lo cierto es que no se encuentra del todo bien. Ha sido ella misma quien a través de su cuenta de Instagram ha querido hacer un llamamiento a la Policía Nacional por el “acoso” que dice que está recibiendo por parte de La Fábrica de la Tele. “Pido por favor a la policía que me ayude con la campaña de acoso que me están haciendo en la Fábrica de la tele. No puedo más. Estoy en tratamiento por su culpa y ahora me encuentro en el hotel con un ataque de ansiedad y sin estar con los míos. Ayuda por favor ante todo esto”, ha indicado preocupada.

Eso no es todo, porque Riesco ha sufrido un ataque de ansiedad. «Tenéis que actuar ya porque me estoy volviendo loca. Me ha dado un ataque muy fuerte de ansiedad. Estoy con antidepresivos desde que empezaron el acoso hacia mi. No hay cuerpo que aguante esto», ha añadido a su alegato.

«Desde que di la noticia de la llamada en la que sé que Rocío y Luis Pliego se estaban riendo de mí y preparando un plan con que no sé qué intención, La Fábrica me ha llamado de todo. Han pedido mi despido. Han publicado mi número de teléfono en redes. Me han insultado. Se han metido con defectos físicos. Están maltratándome mediáticamente hasta unos límites insospechados. Solo soy una periodista que ha contado una noticia. Pido protección a la policía», ha añadido.

Por otro lado, ha querido mandar un mensaje de cariño a todas aquellas personas que se están preocupando por su estado de salud. «Me llega vuestra fuerza y se que no estoy sola. Gracias por cada mensaje de aliento y por sujetarme cada vez que quieren hacer que caiga. Aunque quieran que os distraigáis la pregunta es clara, ¿Por qué me llaman con el consentimiento de los que estaban en esa mesa tras haber roto públicamente con Antonio David? Nunca perdáis el foco …que es lo que quieren», ha comenzado diciendo en la Red.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Riesco (@marta.riesco)

«¡Feliz día a todos y a seguir currando aunque pidan mi despido de forma pública! No tengáis miedo ! ¡Ah! Y aunque hagan parodia de mis bajas médicas, nunca os olvidéis. Lo que vale para unas, vale para otras. Repito: ¡no perdáis el foco!», ha sentenciado en una publicación en la que también ha añadido una fotografía en la que aparece vestida con un traje blanco y negro de gitana.