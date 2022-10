Desde que Marta Ortega asumiera el cargo de presidenta de Inditex el pasado mes de marzo, han sido pocas las ocasiones en las que se ha dejado ver públicamente. Es por ello que, en cada aparición, la hija de Amancio Ortega consigue acaparar todos los flashes. Consolidada ya como una de las it girls más aclamadas del panorama nacional, la nueva cara visible del gigante de moda ha sido la gran protagonista de la Fashion Week de París.

Tal es su papel en la industria de la moda que ha sido una de las invitadas al BoF500, una exclusiva fiesta que honra a las 500 personas más importantes de este mundo textil. Y es que, como era de esperar, su presencia ha sido la más comentada. Un evento en el que Marta Ortega no solo ha demostrado ser la mejor embajadora de Inditex, sino también uno de los rostros conocidos más elegantes de la noche parisina.

Allí también se han dejado ver personalidades como Gisele Bündchen o las hermanas Kardashian, Kylie y Kim, que ya son asiduas a los eventos de moda. Pero, como no podía ser de otra manera, el sello España lo ha puesto Marta Ortega que ha demostrado -una vez más- que Zara y elegancia van de la mano.

Ahora, desde París, la presidenta de Inditex ha vuelto a ser tendencia. Para la ocasión, ha lucido un vestido negro edición limitada coronado con una capa transparente de la firma de cabecera de la que es dueña. Y es que, las capas-túnicas han llegado esta temporada para quedarse, tanto para un look de invitada como para un evento en el que romper el estilismo con fuerza. Además, en esta ocasión, lo ha combinado con otra de las tendencias más en auge: el terciopelo, una tela muy vintage que se ha colado de nuevo en la moda.

Coronada ya como la reina de la Fashion Week de París, Marta ha combinado su estilismo -que todavía está en la web de Zara por un precio de 89,95€- con unos mules destalonados negros, de tacón medio y muy acordes con el total black que ha lucido ideal para la noche. Todo un acierto, pues el look despeinado y el make-up no make-up le han dado este toque de sencillez y sofisticación que tanto caracteriza a la hija de Amancio Ortega. Una vez más, la presidenta de Inditex ha conseguido llevar la Marca España hasta uno de los eventos más esperados e importantes de la industria de la moda, pues ya es una realidad que no hay mejor embajadora de la firma que ella.

Una de sus bazas más comentadas esta temporada ha sido el lanzamiento de la colección de Narciso Rodríguez x Zara, una colaboración con el diseñador estadounidense en la que las piezas atemporales se han llevado todo el protagonismo. Tal ha sido este movimiento viral de la firma española que ni si quiera la Reina Letizia se ha podido resistir. Y es que, Amancio Ortega no se equivocó en confiar en su hija para llevar hasta el éxito su legado empresarial.