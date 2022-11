Marta Ortega, una modelo más en La Coruña con imagen renovada

Siempre que tiene oportunidad, Marta Ortega no duda en volver a sus raíces para así impulsar la popularidad de una tierra tan encantadora como la gallega. Esto es lo que ha ocurrido precisamente en la última ocasión, cuando la nueva presidenta de Inditex ha elegido La Coruña como escenario perfecto para organizar una exposición dedicada al fotógrafo neoyorkino Steven Meisel. Una velada organizada por la hija de Amancio Ortega en la que, como no podía ser de otra manera, ha reinado la presencia de un sinfín de rostros conocidos.

Eugenia Silva, Jon Kortajarena, Karlie Kloss e incluso la mismísima Irina Shayk no han querido perderse esta velada por nada del mundo, razón por la que la ejecutiva ha hecho de la provincia ubicada al noroeste de Galicia toda una alfombra roja internacional, eso sí, con ayuda de la Fundación MOP. No obstante, y antes de dar pistoletazo de salida a esta presentación de manera pública, ha querido hacer una fiesta de inauguración rodeada de celebrities, de la cual ha quedado constancia a través de sus redes sociales.

Fue en torno a las 19:00 horas del pasado miércoles, 16 de noviembre, cuando el Hotel Finisterre comenzó a acoger a los primeros invitados de la ceremonia bautizada como Steven Meisel 1993, a year in photographs, los cuales no dudaron después en hacer promoción al acto a través de sus respectivas cuentas de Instagram. Tanto es así, que la cuenta de Lucien Pagès no ha querido desaprovechar la oportunidad de compartir un carrusel de varias instantáneas de la cita en las cuales, como no podía ser de otra manera, también aparece Marta Ortega.

En las imágenes en cuestión, puede verse cómo la presidenta de la empresa textil más destacada de España comparte una muy buena sintonía con todas y cada una de sus invitadas. No obstante, lo que más ha llamado la atención nada ha tenido que ver con sus acompañantes, sino más bien con ella misma. Y es que, la hija de Amancio luce una imagen completamente renovada con una belleza deslumbrante en su rostro, la cual podría estar propiciada por un retoque estético o simplemente por una nueva técnica de maquillaje. Pero sea como fuere, lo cierto es que Marta Ortega cuenta con un brillo en su cara que hasta ahora había pasado inadvertido y que quizá, en parte, se deba al buen momento personal y profesional que está viviendo.

Fue precisamente durante esa jornada, cuando Marta cumplió cuatro años de matrimonio con Carlos Torretta. Una fecha muy especial tanto para el hijo del modisto Roberto Torretta como para su esposa, que pese al paso de los años parecen estar conservando intacta la llama del amor. Prueba de ello son sus apariciones públicas en común, en las cuales derrochan romanticismo pese a tener frente a ellos a la prensa, sin importarles lo que pueda salir a la luz y simplemente centrándose en sí mismos y en su felicidad como matrimonio.