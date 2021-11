Un año más, Madrid se viste de gala para acoger la Madrid Horse Week en el recinto IFEMA. El espectáculo ha dado el pistoletazo de salida este viernes y, como era de esperar, ha habido numerosos rostros conocidos que no han querido perdérselo. Entre ellos estaba Marta Ortega. La heredera de Inditex ha aprovechado la ocasión para hacer un plan romántico junto a su pareja, Carlos Torretta. Y qué mejor manera de empezar un fin de semana en pareja que disfrutando de una de sus grandes pasiones: la hípica.

La empresaria y su marido se han mostrado más cariñosos que de costumbre y, haciendo caso omiso a los medios de comunicación y a quienes pudieran estar observando, ninguno ha tenido reparo en dar rienda suelta a su amor con un montón de mimos. Carlos no podía evitar demostrarle a Marta lo mucho que siente por ella, y ha querido hacer gala de esas emociones dándole muchos mimos mientras visualizaban las exhibiciones a caballo que estaban teniendo lugar en los pabellones 12 y 14 del perímetro. Unas muestras de cariño que no pasaron desapercibidas para la hija de Amancio Ortega, que a juzgar por sus expresiones estaba encantada de que su pareja estuviera tan tierna diez días después de su tercer aniversario de boda.

Durante la jornada Marta y Carlos no han estado solos. Pese a haber optado por dejar en casa a su hija Matilda, de año y medio, sí que han querido que el pequeño Amancio les acompañara. No es la primera vez que el hijo en común de Ortega con su exmarido está presente en un evento de esta índole, ya que el gusto por los caballos es algo que lleva en la sangre dada la profesión de su padre como jinete. Durante el transcurso del programa deportivo, el pequeño permaneció muy atento a todo lo que ocurría a su alrededor y no dudó en saludar a su padre, que también estaba allí presente. Sergio Álvarez se acercó también para saludar a su exmujer con un beso en la mejilla, dejando entrever que la relación entre ambos es muy buena pese a la ruptura.

La cita ecuestre también ha contado con la presencia de Cayetano Martínez de Irujo y su pareja, Bárbara Mirjan, quien se ha convertido en su máximo apoyo durante los últimos cinco años. El hijo de la duquesa de Alba se ha situado en el centro de todas las miradas tras la última polémica con su familia, ya que sus hermanos no estuvieron presentes en el homenaje que él mismo organizó por el séptimo aniversario de la muerte de su madre. Entre tanta controversia, el duque de Arjona decidió darse un capricho y disfrutar de una tarde de caballos junto a su novia. Ambos han permanecido durante todo el evento muy sonrientes y se han dedicado miradas cómplices. Además, también compartieron grada con algunos de sus amigos más cercanos. Teniendo en cuenta las grandes novedades que ha aportado este espectáculo en esta edición, tal vez este planazo de viernes vuelva a repetirse durante el resto del fin de semana.