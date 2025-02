«Yo ni veo, ni escucho, ni hablo». Son las palabras de María Zurita al preguntarle por las fotos que han dado la vuelta al mundo de la princesa Leonor. En ellas se ve a la primogénita de los Reyes desenfadada, de fiesta, divirtiéndose con amigos y junto a un joven de camisa azul estampada. Un joven del que ya conocemos su identidad y que, como informó LOOK en exclusiva, ha negado tener algo más que una amistad con su compañera.

Doña Leonor lleva a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano hace poco más de seis semanas y le queda todavía un largo camino hasta la última ciudad del viaje donde la princesa podrá recorrer la Gran Manzana en julio. Aunque todavía queda tiempo para que llegue a Nueva York, ha sido en otra de sus paradas en la que la heredera ha dado mucho de qué hablar. Pese a que en las instantáneas que han circulado por redes sociales y aparecido en programas de televisión no se ve, aseguran que en esa fiesta de Salvador de la Bahía, la hija de los Reyes Felipe y Letizia se besó, de forma apasionada, con el chico que se encuentra en las imágenes junto a ella.

María Zurita en la MBFW. (Foto:Gtres)

«No he visto ninguna foto», ha añadido también María Zurita sobre si su sobrina tiene un amigo especial. La prima de Don Felipe VI ha reconocido que los jóvenes tienen que divertirse, al igual que los mayores, pero no ha confirmado si realmente la hermana de la infanta Sofía tiene un nuevo amor. «Ni idea, ni idea», ha dicho contundente la tía de Leonor en el marco de la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid. La ha hecho vestida con una blazer fucsia de lentejuelas, unos pantalones de traje blancos y una blusa de estampado tropical antes de empezar el desfile de Lola Casademunt by Maite. Allí también se le ha escapado una sonrisa y una mueca al decirle los periodistas que todos esperan ansiosos a que la futura reina se enamore, aunque puede que todavía haya que esperar para que eso ocurra al saber que la princesa Leonor sólo estaba disfrutando de la compañía de su amigo.

Hablando de amigos, a quién también vimos durante el desfile de Lola Casademunt de este sábado fue a Susana Griso. Igual que María Zurita lucía una americana satinada. El mismo modelo de chaqueta, pero de diferente color. La presentadora de Espejo Público combinó el verde de la suya con un vestido mini, bordado con lentejuelas formando un estampado floral. Un estilismo que remató con unos stilettos en tono rosa pálido y un pequeño bolso con flecos de cuentas en crudo.

Susana Griso en la MBFW. (Foto:Gtres)

Su segundo plan juntas este fin de semana

La periodista está teniendo muchos planes estos días y ha sido vista en otra ocasión con la prima de Su Majestad Felipe VI. En esta ocasión no fue en un desfiles de moda, sino en el Santiago Bernabéu, tal y como hemos podido ver en las historias de Instagram de la aristócrata. Susana y María estuvieron también acompañadas de Mariló Montero y su compañero de profesión, Gonzalo Bans.

María Zurita junto a Mariló Montero y Gonzalo Bans. (Foto:Instagram)

El grupo de amigos se reunieron en el restaurante del estadio madridista para disfrutar de una amplia oferta culinaria a pocos metros del césped del campo del Real Madrid. El equipo al que no oculta seguir y del que es aficionada María Zurita, así lo dejó ver al incluir en su publicación un «Hala Madrid».

Susana Griso y Gonzalo Bans. (Foto:Instagram)

Un apoyo al conjunto blanco que no comparte con Gonzalo y Susana. Con otra foto y tirando del humor, evidenció que ninguno de ellos es merengue, el nombre que reciben los aficionados del equipo dirigido por Carlo Ancelotti. Zurita intentó que sus amigos siguieran sus pasos diciendo: «A ver si conseguimos que se les pegue algo…». No sabemos si la tía de Victoria Federica logró que sus amigos se hicieran madridistas, pero lo que sí está claro que se lo pasaron de maravilla.