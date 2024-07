Luis Miguel reúne a la pandilla VIP de Paloma Cuevas en su doblete en el Santiago Bernabéu

Luis Miguel ha vivido este fin de semana dos de los conciertos más esperados de su gira. Después de conseguir un éxito abrumador en la Plaza de Toros de Córdoba (el pasado 28 de junio), el conocido como ‘Sol de México’ se ha dado un baño de masas en la capital con dos únicos espectáculos en el emblemático Santiago Bernabéu. Como no podía ser de otra manera, Paloma Cuevas, actual pareja del cantante, acudió a la cita musical, aunque lo disfrutó desde el backstage, intentando pasar desapercibida y dejando todo el protagonismo al intérprete de La incondicional, tal y como desveló Susanna Griso, una de las famosas que tuvo el privilegio de escuchar en directo los temas del artista.

Pero la diseñadora y la periodista no fueron los únicos rostros conocidos que acudieron como público al concierto. Una larga lista de celebrities no han querido perderse las dos paradas del tour mundial que el mexicano ha hecho en Madrid. Anabel Pantoja llegó acompañada de su íntima amiga Belén Esteban y su madre, Mercedes Bernal. Lejos de hacer ningún tipo de declaración, la de Paracuellos se limitó a decir que la sobrina de la tonadillera estaba muy guapa «con su barriguita» y, horas más tarde, publicó una fotografía en la que besaba su tripa en pleno concierto. «Mi foto más bonita», escribía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Belén Esteban (@belenestebanmenendez)

El juez Pedraz y Elena Hormigos también fueron captaros por las cámaras entrando en el estadio del Real Madrid. Visiblemente felices, la pareja no quiso entrar en mayores detalles sobre su nuevo etapa como padres. Por otro lado, Paula Echevarría también acudió al concierto acompañada de su novio, Miguel Torres. El ex futbolista se declaró como un auténtico fan de Luis Miguel: «Me gusta mucho», decía. La actriz, por su parte, señaló que le gustaba todo de él, aunque no quiso pronunciarse sobre su romance con Paloma Cuevas.

Paula Echevarría y Miguel Torres llegando al concierto de Luis Miguel en el Santiago Bernabéu, en Madrid. (Foto: Gtres)

Sin embargo, quien no tuvo reparo en opinar sobre la situación sentimental del mexicano fue Geraldine Larrosa, más conocida como Innocence en el mundo musical. Según sus propias palabras, le parece «maravilloso» que «el amor triunfe siempre». De hecho, ha confesado que le encantaría que dieran el paso de casarse porque «es muy bonito». «Yo les veo muy elegantes, muy enamorados», añadía.

Patricia Cerezo también formó parte de la lista de privilegiados que pudieron disfrutar en riguroso directo de los temas más populares de Luis Miguel. La ex mujer de Ramón García contó ante las cámaras que tenía «muchas ganas» de disfrutar de la velada: «Yo vengo con muchas ganas de cantar y darlo todo», decía. Por otro lado, comentaba que «estaba muy feliz» de que su amiga (Paloma Cuevas) estuviera viviendo este noviazgo: «Yo la veo muy contenta y guapísima», concluía.

Patricia Cerezo en el concierto de Luis Miguel en el Santiago Bernabéu. (Foto: Gtres)

Más allá de los mencionados, en la larga lista de los asistentes también se encontraron nombres como el de Luis Alfonso de Borbón, Margaritas Vargas, Nuria González, Nieves Álvarez, Bill Saad, Edurne, David de Gea, Jesús Vázquez, Luis Medina, Anne Igartiburu, Kike Calleja, Makoke, Mónica Cruz, Vicky Martín Berrocal o Colate, entre otros.