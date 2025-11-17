Marco Asensio confirma su romance con Lavinia León

Marco Asensio y Lavinia León han aparecido juntos por primera vez en público meses después del comienzo de su romance. El ex jugador del Real Madrid ha regresado al Santiago Bernabéu, pero no en calidad de deportista, sino como invitado al primer partido de la NFL entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders.

El delantero del Fenerbahçe S. K. -el equipo turco en el que juega actualmente-, no ha querido perderse esta cita tan especial en el que se ha reencontrado con su pasado tras haber jugado ocho temporadas en el club merengue. Sin embargo, no ha acudido en solitario, sino que ha estado acompañado por Lavinia tras meses de rumores de relación que, por fin, ya no esconden.

Lavinia León comparte varias imágenes desde el Bernabéu. (Fotos: Redes Sociales)

Asensio confirma su nueva relación

Marco Asensio ha elegido el Santiago Bernabéu como el escenario ideal para pasear, por primera vez de manera pública, su relación con Lavinia León, una joven influencer que acumula en redes sociales más de diez mil seguidores.

El ex jugador del Real Madrid ha elegido este evento deportivo -una mini Super Bowl- para hacer oficial lo que era un secreto a voces desde el pasado verano. Cómplices y muy enamorados, la pareja no solo ha compartido en sus perfiles sociales imágenes de esta cita que han vivido juntos, sino que incluso han dado el paso de posar ante los medios.

Marco Asensio y su nueva novia. (FOTOS: GTRES/ REDES SOCIALES)

Para esta puesta de largo ante los medios, la joven ha apostado por un look informal de camiseta básica blanca que ha combinado con una blazer oversize que ha ajustado con un cinturón que marcaba su cintura. Un estilismo en negro que combinaba con el de su chico, que ha lucido la misma paleta de colores para esta ocasión.

Su historia de amor

El pasado verano saltaron por primera vez las alarmas de esta posible historia de amor. A través de redes sociales, Asensio y León compartieron en sus respectivas redes sociales -y de manera simultánea-, un viaje a Tailandia. Aunque podría haber sido una mera curiosidad, lo cierto es que el futbolista y la influencer publicaban historias temporales y post en el mismo lugar, lo que hizo desatar los rumores de relación.

Fue días después cuando la revista ¡Hola! publicaba sus primeras imágenes juntos a bordo de un yate intercambiándose besos, miradas cómplices y abrazos en un viaje a la costa Amalfitana, en Italia. Una escapada que dio cuenta que lo suyo era mucho más que una amistad.

El presente de su ex mujer, Sandra Garal

Marco Asensio y Sandra Garal en una boda. (Foto: Gtres)

Unas fotografías que llegaban meses después de que Marco anunciara su divorcio de Sandra Garal, con la que se casó en Mallorca el 7 de julio de 2023. Casi un año después de su paso por el altar, la arquitecta y el deportista lanzaban un comunicado para anunciar el fin de su relación. Una decisión inesperada para muchos y que llegó en medio de los rumores de un posible romance entre la joven y Ale Galán, el jugador de pádel -y ex de Andrea Duro-, con el que ha recuperado la ilusión en el amor.