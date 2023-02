De Mar Torres a Belén Perea: el exclusivo círculo de Froilán

Felipe Juan Froilán de Marichalar (24) ya ha puesto rumbo a Abu Dabi tras un breve regreso a España no exento de polémica, después de que se le involucrara con un polémico desalojo de un after clandestino en Madrid. El sobrino del Rey Felipe VI fue captado este lunes por la prensa en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas de la capital madrileña, en compañía de Belén Perea (25), la influencer con la que en los últimos meses se ha relacionado al hijo de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar, y de quien se despidió de manera muy efusiva.

Belén y Froilán se conocieron en la etapa del joven como estudiante del internado de Sigüenza, el Colegio Episcopal Sagrada Familia (SAFA), en Guadalajara, al que la hija primogénita del Rey Juan Carlos I y Doña Sofía envió a su hijo en 2014. Natural de Mallorca, Belén cuenta con más de 65.000 seguidores en Instagram y estudia dirección de marketing y comercio digital, según su perfil en la mencionada red social. No obstante, en la actualidad, Perea podría estar completamente centrada en su faceta como creadora de contenido, en donde presume de su gusto por la moda y comparte todo tipo de looks.

Ninguno de los dos ha confirmado que exista una relación sentimental entre ellos. No obstante, son varias las ocasiones en las que se les ha podido ver juntos en actitud muy cómplice y cariñosa. «Es mi amigo. Si no ha habido nada no puedo hablar de ruptura exactamente. Esto es un desfile, yo no he venido a hablar de mi vida privada», señaló la joven a los medios el pasado mes de marzo durante la pasarela de moda, Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid.

Pero Belén no es la única chica con la que se ha relacionado a Froilán en los últimos tiempos. La también instagramer Mar Torres (23), nieta del empresario de la industria alimenticia Tomás Fuertes Fernández, fundador de embutidos El Pozo, que se encuentra en los puestos más altos de la lista Forbes con las 200 fortunas más abultadas de España, mantuvo una relación sentimental con el aristócrata durante seis años. Su amistad especial también se gestó en el internado de Sigüenza, sin embargo, traspasó fronteras. Pues mientras Felipe estudiaba en el Blue Ridge School, en Virginia (Estados Unidos), ella permaneció en Madrid.

Asimismo, también fueron testigo las paredes del internado de la relación que se fraguó allí entre el sobrino del Felipe VI y Carlota, quien se consideró la primera novia de Froilán. Concretamente en el año 2015.

Sus amigos más cercanos

Más allá de lo sentimental, entre los más fieles amigos de Froilán figuran jóvenes empresarios, como Isidro del Moral, hijo del abogado del mismo nombre, asesor inmobiliario de Amancio Ortega, Luis Torremocha, el ex novillero Carlos Ochoa, José Lobo, más conocido como DJ Nan, o el futbolista Marcos Alonso, jugador actual de la Primera División de España, en el FC Barcelona, y de la Selección Española; así como los primos de éste, Miki y Javier Díaz Alonso.