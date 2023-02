El efusivo abrazo de despedida a Belén Perea con el que Froilán se ha marchado de España

En los últimos días, Felipe Juan Froilán de Marichalar ha acaparado la primera plana mediática, y no es para menos. Era el pasado fin de semana cuando el hijo de la Infanta Elena protagonizaba una salida que no ha estado exenta de polémica. Y es que, el local en el que el joven estaba disfrutando de un after tuvo que ser desalojado a consecuencia de un supuesto sobrepaso de personas en el aforo. Un dato por el que el hermano de Victoria Federica habría optado por abandonar España de manera definitiva, poniendo rumbo a Abu Dabi para refugiarse en su abuelo, Juan Carlos I.

Ha sido a primera hora de la tarde cuando las cámaras de Gtres han captado al sobrino del Rey Felipe en el aeropuerto de Madrid, lugar al que no ha acudido en solitario. Lo ha hecho en compañía de Belén Perea, una gran amiga del joven que no ha querido dejar pasar la oportunidad de despedirse de él antes de que cogiera el vuelo que probablemente le llevaría hasta los Emiratos Árabes Unidos para reencontrarse con el que fuera Rey de España. Ha llamado especialmente la atención que, cuando ha llegado el momento de darse el adiós definitivo, Froilán y Belén se han fundido en un tierno abrazo con el que han dejado entrever que cuentan con una muy buena amistad y que aviva, aún más si cabe, los rumores que en su día apuntaban a que quizá habrían entablado un vínculo amoroso. Algo que la protagonista se encargó de desmentir durante su última aparición pública en Fitur, en la que, además de desvelar cómo se encontraba su amigo ante su próximo viaje definitivo, quiso confesar en qué punto se encontraba con éste a nivel personal: «Me molestó que dijeran que era pareja de Froilán, porque yo no soy famosa para que se me persiguiese de esa manera. Nosotros somos amigos», zanjaba, con total rotundidad y despejando dudas sobre el asunto.

Esta marcha ha tenido lugar tan solo unas horas después de que Froilán se despidiera de la capital por todo lo alto. Poco o nada parecen importarle al hijo de la Infanta Elena los rumores que giran en torno a él y a las sonadas fiestas en las que está presente, motivo por el que quiso que el último rato que pasara con sus amigos fuera durante una salida nocturna que no pasaba desapercibida para la prensa: «Pasadlo bien», decía el sobrino de la Reina Letizia ante las cámaras, justo antes de subirse al coche que le trasladaba.

Por si fuera poco, hace tan solo unos días salía a la luz una información que apuntaba a que a Froilán se le ha retirado la escolta por un sistema de «contravigilancia fija e intensa» a través de dispositivos de «geolocalización permanente», pudiendo tener así registrados sus movimientos sin que sea necesario que haya dos profesionales de la seguridad junto a él en todo momento.