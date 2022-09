Durante las últimas horas, el nombre de Mar Flores se ha situado en el ojo del huracán. Tras conocerse que su hijo se podría enfrentar a nueve años de prisión por un presunto delito de estafa continuada, todas las miradas han ido a parar a la modelo. Cuando parecía que Carlo Costanzia estaba atravesando uno de sus mejores momentos, un nuevo varapalo judicial ha trastocado por completo sus planes. En el terreno sentimental, el joven está disfrutando de su historia de amor junto a Michelle Calvo, mientras que en el laboral, desde su papel como Jairo en Toy Boy, diferentes proyectos han llegado a su vida. Sin embargo, este revés ha paralizado su futuro, siendo su madre una de las más damnificadas, que hasta la fecha no ha querido pronunciarse sobre el momento tan complicado al que está teniendo que hacer frente.

La tía de Laura Matamoros ha preferido mantenerse al margen y, cerrando la puerta a los medios de comunicación que esperaban su llegada al domicilio, la modelo ha dejado claro que no piensa entrometerse en un asunto de tal calibre. Con semblante serio y ataviada con gafas de sol para cubrir parte de su rostro, la madrileña ha evitado las preguntas de la prensa mientras acompañaba a sus hijos al colegio. Una actitud que pone de manifiesto que estas últimas horas no han sido fáciles para ningún miembro de la familia.

Una presunta red de estafa

Fue durante el día de ayer cuando la revista Semana sacó a la luz que Carlo Costanzia ha sido acusado de un presunto delito de estafa continuada por el que será juzgado los próximos días. El hijo de Mar Flores se enfrenta a 9 años de prisión tras ser acusado de haber estafado 92.000 euros a través de un negocio dedicado a la compraventa de coches de alta gama. Al parecer, el joven actor se dedicaba a vender en España vehículos traídos del extranjero que nunca entregaba, pero de los que sí recibían el pago del 20% como señal. Tanto él como su socio han recibido cinco denuncias de personas diferentes, aunque uno de los damnificados ha asegurado que son muchos más los afectados por esta estafa.

Mientras su entorno ha guardado silencio, Carlo ha dado un paso al frente reconociendo los hechos y afirmando haber sido, él también, víctima de un engaño. El medio citado ha recibido un comunicado oficial de parte de su equipo legal, en el que el acusado reconoce no haber tenido la intención de engañar “o causar daño económico a ninguna persona”, además de haber llegado a un acuerdo que ahora el juzgado tendrá que ratificar.

Se espera que esta causa judicial sea resuelta en la vista que tendrá lugar en los próximos días, pudiendo ser un acuerdo extrajudicial in extremis sin pena de prisión el resultado final. Sin embargo, tal y com afirma Semana, esta no sería la única guerra judicial a la que está haciendo frente el joven actor, pues además estaría siendo investigado por presunta falsificación de un documento público, aunque por el momento no se ha querido pronunciar al respecto.