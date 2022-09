Carlo Constanzia, acusado de una presunta estafa que podría llevarle a prisión

Momento complicado para la familia de Mar Flores. Carlo Constanzia podría terminar en prisión por un presunto delito de estafa, por el que será juzgado este mes de septiembre. El hijo de Mar Flores se enfrenta a nueve años de cárcel por, presuntamente, haber estado implicado en una estafa. Un duro golpe para el primo de Laura Matamoros.

Según apuntan desde las páginas de la revista Semana, el joven será juzgado en los próximos días por un supuesto delito de estafa continuada. A Carlos Constanzia y a su socio se les acusa de “haber estafado miles de euros” a través de un negocio que se dedicaba a la compra y venta de coches de alta gama.

En concreto, se habla de una cifra que asciende a 92.000 euros. La revista recalca que tanto el hijo de Mar Flores como su socio tienen cinco denuncias de cinco personas diferentes, por las que se han abierto diligencias. Sin embargo, parece que los perjudicados en este entramado podrían ser muchos más, aunque no hayan denunciado, de momento. Este presunto delito de estafa continuada podría hacer que Carlo Constanzia terminara en prisión, aunque todavía hay que esperar a que los tribunales se pronuncien.

En los próximos días, si los abogados de ambas partes no llegan a un acuerdo, el hijo de Mar Flores tendrá que comparecer en el Juzgado de Instrucción Nº1 de la localidad andaluza de Fuengirola. A pesar de que la fiscalía pide nueve años de cárcel para el actor, podría llegarse a un acuerdo entre los equipos legales de las partes para evitar la entrada del joven en la cárcel. El propio Carlo Constanzia no ha dudado en pronunciarse sobre este asunto y ha declarado que ha sido víctima de un engaño. Por el momento, Mar Flores no ha querido hacer declaraciones al respecto.

Un duro golpe para el hijo de la modelo, que en los últimos tiempos está disfrutando de una etapa más tranquila. Recientemente concedió su primera entrevista en televisión a la periodista Toñi Moreno -en el programa Déjate querer- a la que reveló lo complicada que puede ser la infancia de un hijo de personajes conocidos y confesó su absoluta devoción por sus hermanos pequeños. Además, no dudó en deshacerse en halagos con su madre, entre otras muchas cosas que no se conocían de su vida.

El joven se encuentra totalmente volcado en su carrera. Además de su participación en la serie Toy Boy, hace poco ha estado también en el programa Esta noche gano yo, presentado por Christian Gálvez y Carolina Cerezuela. Carlo ha comentado en más de una ocasión que siempre ha querido que su futuro no esté ligado a sus padres, sino que quiere labrarse su propio camino de manera independiente.