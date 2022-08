Aunque lleva toda su vida bajo el foco mediático, la realidad es que no se sabe mucho sobre Carlo Constanzia. El hijo mayor de Mar Flores está más que acostumbrado a vivir con la presencia de las cámaras y es consciente del interés que genera su persona. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando ha decidido dar un paso hacia adelante y sentarse por primera vez en un plató de televisión. Es más, a pesar de que lleva tiempo volcado en su carrera como actor, músico y modelo, apenas se le conoce a un nivel más profundo.

El joven ha elegido el programa Déjate querer, presentado por Toñi Moreno, para sincerarse por primera vez ante las cámaras y desvelar detalles hasta ahora desconocidos de su vida. Carlo ha acudido al plató para sorprender a unos fans, con los que se ha mostrado cariñoso y cercano. Es más, incluso les ha dado un valioso consejo, ya que son estudiantes de teatro: “No vale rendirse, hay que luchar”.

Tranquilo y relajado, Carlo ha reconocido que se siente muy orgulloso de ser hijo de sus padres, aunque reconoce que “el acoso mediático complica mucho el crecimiento de un niño pequeño”. El intérprete se marchó a los doce años a Italia a vivir con su padre y para él no fue fácil separarse de su madre.

En cuanto a su carácter, Carlo ha dicho que es una mezcla de su padre y de su madre: “De mi madre he cogido el arte y de mi padre el carácter, la seriedad, el porte y la disciplina”, ha relatado. Valiente y con las ideas muy claras, el joven ha revelado que cuando regresó a España no tuvo reparos en ponerse a fregar platos para ganar dinero y empezar a labrarse un futuro en lo que realmente quería: “Hay que empezar por abajo, es algo que he tenido claro desde siempre. En la vida hay que saber las ventajas y desventajas que uno tiene, hay que abrazar todo porque en la vida no se sabe qué puede pesar”, ha dicho.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de EL ITALIANO (@carlocostanzia)

Sobre su vida personal, Carlo Constanzia ha dicho que no se siente un alma solitaria, pero es consciente de que hay que aprender a estar solo, sin necesidad de tener a una persona cerca en todo momento: “Es la única manera de trabajarse a uno mismo para después dar a los demás. Me encanta la gente, pero necesito mis espacios. Soy difícil de enamorar, pero cuando me enamoro, me enamoro hasta las trancas”, ha reconocido entre risas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de EL ITALIANO (@carlocostanzia)

Es el mayor de ocho hermanos y se siente muy unido a ellos, de hecho, apenas puede contener la emoción al hablar de ellos: “Para mí son… perdón, me emociono. Es lo que más me da la vida, mis hermanos son mi vida entera. Para mí, lo son todo”, ha asegurado el hijo mayor de Mar Flores, que ha reconocido que los más pequeños son su debilidad. A pesar de haber pasado gran parte de su vida en Italia, Carlo vive en estos momentos en la capital española, donde está desarrollando su carrera como actor y músico. Ha participado en la serie de Antena 3 Toy Boy, que triunfa en las plataformas.