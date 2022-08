Después de su intervención en Déjate querer, Carlo Constanzia ha vuelto a la carga. El hijo de Mar Flores ha acudido a la premiere de Tadeo Jones 3, la tabla esmeralda. Un momento de lo más especial en el que no ha tenido problema en hablar con los medios de comunicación sobre cuál es la relación que mantiene con su progenitora, a la cual permanece unido por un estrecho vínculo irrompible.

En el photocall propio del evento, el actor se ha deshecho en elogios con la modelo: “Está súper orgullosa -de él-, y antes de que yo saltara a la fama también estaba orgullosa”, comenzaba aclarando, para después hacer hincapié en el buen momento en el que se encuentra la tía de Laura Matamoros: “La veo divina, como siempre, parece que no pasan los años para ella, es increíble. Además, siempre saca fuerza, contra más pasan los años está más fuerte y más buena, y más de todo”, apuntaba. No obstante, parece que ni siendo madre de Carlo, está dispuesta a desvelarle el secreto de su “eterna juventud”: “No me lo dice, es como las recetas de cocina, no quiere decírmelo para que no se lo copie”, comenta entre risas y haciendo gala de su amor.

Con respecto a si Mar pudiera o no estar enamorada, Constanzia prefiere no entrometerse en el tema, dando una respuesta de lo más cariñosa: “Está enamorada de la vida y de sus hijos, eso seguro, de lo demás no lo sé porque no entro en su vida personal. No le pregunto, la verdad que ahí no me meto, así que no tengo ni idea”, zanja, dejando ver que no tiene intención alguna en desvelar los sentimientos que pudiera tener su progenitora.

Durante su intervención, el intérprete también ha tenido oportunidad de hablar sobre sí mismo tanto en lo personal como en lo profesional: “Estoy enamorado de la vida y enamorado de mi profesión, estoy muy tranquilo. Estoy completamente concentrado en mi carrera profesional, y eso es lo más importante”, desvelaba, admitiendo que quiere seguir creciendo en el ámbito laboral e incluso sumergiéndose en la esfera del doblaje a Iker Jiménez: “Me encantaría, sería un tremendo honor, la verdad, y oye, nunca lo he hecho así que, sería una buena manera de empezar a hacerlo”, apunta, visiblemente emocionado.

Aunque ahora está plenamente centrado en que todo salga bien en el espacio televisivo del que es protagonista, Carlo también tiene la mente puesta en otros proyectos: “Estoy muy bien, muy contento, estoy con un programa de Telecinco, Esta noche gano yo, que se está emitiendo a las doce, en un horario un poco complicado. Estoy con proyectos futuros para septiembre, así que bien. Ha sido curioso -pasar del anonimato a la fama-, más aún con la pandemia de por medio, luego salimos con mascarillas y la gente te reconocía, así que estoy orgulloso del trabajo que hice gracias a Dios, así que muy bien”, finaliza.