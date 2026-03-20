Manuel Cortés se posiciona en el conflicto entre Rocío Flores y Gloria Camila: "La quiero mucho"

El distanciamiento entre Rocío Flores y Gloria Camila continúa dando mucho de qué hablar. Ambas se han dejado de seguir en sus respectivas redes sociales y, aunque por ahora ninguna de las dos ha confirmado cuál ha sido el motivo de su ruptura, lo cierto es que muchos especulan con que Manuel Cortés tendría mucho que ver. Y es que, según ha podido confirmar Leticia Requejo, Gloria Camila se habría enfadado con su sobrina por haber defendido al hijo de Raquel Bollo en el mediático triángulo amoroso que mantuvo con él y su actual pareja, el cantante Álvaro García.

Como no podía ser de otra manera, en medio del revuelo, la reacción de Manuel Cortés ha sido una de las más buscadas y, lejos de optar por el silencio, se ha pronunciado al respecto en su último encuentro con la prensa. Todo ha ocurrido en la estación de Atocha de Madrid, donde el intérprete Mi melodía ha compartido su opinión acerca de que podría ser el motivo que habría detrás de la ruptura entre Gloria Camila y Rocío. «Sabéis que suelo atenderos y me da cosa vuestro trabajo. Pero es que no tengo más ganas de hablar de Gloria, de verdad», comenzaba a decir.

Manuel Cortés en Madrid. (Foto: Gtres)

Al no querer hablar de la hija de la apodada como La más grande, los reporteros le preguntaban entonces por su relación con Rocío Flores, para la que tan solo ha tenido buenas palabras. «Rocío es genial y es mi amiga desde hace muchísimo tiempo. […] La quiero mucho», señalaba. No obstante, se mantenía al margen y prefería no desvelar si era consciente del enfado que había surgido entre ellas, asegurando que «no tenía nada que decir». «No puedo deciros nada, de verdad. Tengo buenos deseos para todo el mundo», señalaba, haciendo referencia a la posible reconciliación que puede surgir entre tía y sobrina.

Aunque ha preferido no desvelar ningún detalle nuevo sobre esta polémica, lo cierto es que Manuel ha dejado más que claro en qué lado se posiciona. Y es que al mismo tiempo que se ha mostrado con desgana al mencionar a Gloria Camila, también ha confirmado la estrecha amistad que mantiene con la nieta de Rocío Jurado, algo que apunta a que apoyará en todo momento a esta última, pase lo que pase con su tía.

Gloria Camila y Rocío Flores en el cumpleaños de Rosa Benito. (Foto: Gtres)

Por ahora, ni Rocío Flores ni Gloria Camila han confirmado que Manuel Cortés haya sido el motivo de su distanciamiento. La primera, a través de Leticia Requejo, se ha limitado a decir que «está harta de estar todo el rato en el disparadero por historias en las que prefiere no participar», así como también ha comentado que no sabe si habrá solución o no. Por su parte, Gloria Camila ha confesado que el enfado es real, pero que «pertenece a su vida privada» y que no lo tiene por qué compartir. ¿Terminarán tía y sobrina dejando a un lado sus diferencias y retomando su relación? Solo el tiempo lo dirá.