Héctor Alterio ha fallecido a los 96 años en Madrid después de toda una vida dedicada al mundo de la interpretación. Sus familiares y amigos le han dado un último adiós y se han dirigido a un tanatorio de la capital para asistir a la capilla ardiente. Uno de los momentos más esperados era la llegada de Malena y Ernesto, hijos del emblemático artista y, como no podía ser de otra forma, han atendido a la prensa con total naturalidad.

Tanto Malena como su hermano Ernesto son actores, así que tienen experiencia delante de las cámaras. Sin más dilación, se han acercado a los reporteros que estaban cubriendo esta triste noticia y han pronunciado unas sentidas palabras. «Estamos muy agradecidos por el papá que tuvimos y que también se fue de la misma manera elegante que vivió, estuvo activo hasta el final, haciendo lo que más le gustaba, y que hacía fenomenal», ha declarado Ernesto Alterio.

Ernesto Alterio con su hija Lola. (Foto: Gtres)

Malena Alterio, quien se ganó el corazón de media España gracias a su papel de Belén en Aquí no hay quien viva, se ha mostrado cercana con los medios. Ha agradecido el trato que estaba recibiendo y después ha comentado delante de los micrófonos de la agencia Gtres: «Nunca iba a llegar este día, pero esto está en el contrato, es inevitable». Son fechas complicadas porque la Nochebuena está a la vuelta de la esquina, pero la familia se encuentra unida y muy bien rodeada.

Juana Acosta apoya a los Alterio

Juana Acosta estuvo casada con Ernesto Alterio desde 2003 hasta 2018, así que forma parte de la familia y su comportamiento ha confirmado que entre ella y su ex sigue habiendo buena relación. La actriz ha acudido al tanatorio junto a su hija Lola para mostrar sus condolencias y rendir un pequeño homenaje a su antiguo suegro.

Ernesto y Malena Alterio en la capilla ardiente. (Foto: Gtres)

La familia ha tratado este triste suceso con naturalidad, de hecho emitieron un comunicado desde Pentación Espectáculos para informar de lo sucedido. El texto decía: «Con profundo dolor queremos comunicaros que hoy, 13 de diciembre por la mañana, nos ha dejado Héctor Alterio. Se fue en paz después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente hasta el día de hoy. Descanse en paz».

Juana Acosta no ha sido la única famosa que ha estado en el tanatorio, de hecho ha coincidido con rostros tan famosos como Lola Herrera o Fernando Tejero.

La interpretación se viste de luto

Fernando Tejero en la capilla ardiente. (Foto: Gtres)

Tal y como contamos en LOOK, muchos artistas, entre los que se encontraban Luis Merlo o Lolita Flores, se lanzaron a las redes para lamentar la pérdida de Héctor. Sin embargo, hubo otros que pudieron organizarse para arropar a la familia en persona.

Fernando Tejero, compañero de profesión del fallecido y amigo personal de Malena Alterio, fue uno de los primeros en llegar. Allí se encontró con otros actores, por ejemplo con Gustavo Salmeron, quien atendió a las cámaras de Gtres antes de entrar en la sala. «Se ha ido un grande de la interpretación, del teatro y del cine. Un auténtico animal de las tablas. 96 años encima de las tablas es un ejemplo para todos», afirmó. Y para terminar dijo: «Era un hombre muy inteligente, solo nos queda recordarles».

Alfonso Bassave, uno de los protagonistas de la serie Respira, no ha dejado pasar la ocasión de mostrar su apoyo a los Alterio, igual que Luisa Martín o Juan Diego Botto.