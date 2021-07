Makoke rompe a llorar en directo por culpa de Kiko Matamoros

Makoke está feliz en lo que respecta a su vida privada, pero hay un asunto que no termina de cicatrizar: su guerra con Kiko Matamoros. Pese a que ya no comparten nada desde que pusieron fin a su relación, parece que sus dispares opiniones provocan enfrentamientos y nuevas polémicas. Así ha ocurrido desde hace unos días cuando la hija que tienen en común cumplió 21 años. Además, han salido una luz unas fotografías en las que aparece Anita junto a su madre y otros miembros de la familia en el barco del padre de Javier Tudela. Hecho que no le ha sentado nada bien. Este sábado, la tertuliana ha estallado y ha reiterado que ella ha pasado página y que no le gusta vivir en el rencor. Instantes después, rompía a llorar.

La tertuliana ha reconocido a Toñi Moreno que no había podido ver ninguna de las declaraciones de Matamoros en ‘Sálvame0, aunque sí que ha confesado que ha estado al tanto gracias a las redes sociales. Makoke ha dejado claro desde el primer momento que no iba a hablar de la ‘influencer’, ya que “solo me ha pedido una cosa en la vida y es que no comente nada de ella y así haré. Estoy atada de pies y manos. Lo tengo muy difícil. No puedo hablar, tengo pruebas de que todo lo que dice miente. No vivo en el rencor”, ha expresado dolida.

Además, ha querido hacer hincapié en que no entiende el motivo por el que Kiko está enfadado y siga remontándose a las vacaciones que tuvieron tanto ella como sus hijos a bordo del barco de Javier Tudela -padre-. “Mi hijo ha tenido que vivir una situación muy difícil. Nunca ha visto a su padre, siempre ha habido mala relación. Ahora, afortunadamente, hay una cordialidad entre su padre y su madre. Tiene un barco y fuimos toda la familia. ¿Ese es el momento de discordia para no hablar con su hija?”, ha dicho sin entender nada de lo que está ocurriendo.

Makoke ha insistido en que ella ha pasado página y que Kiko tiene que hacer lo mismo porque está “cansada” de vivir en “el odio”. “Han pasado muchas cosas, tengo mi opinión. Mi hijo está feliz, mi hija está feliz. Quiere hacerme daño con mis hijos”, ha añadido. Para finalizar este entramado familiar, la que fuera azafata del ‘Telecupón’ ha comentado que Anita Matamoros está bien, y que no ha pasado nada grave con su padre para que él justifique que no tengan ningún tipo de relación. Tanto es así, que el colaborador no la ha felicitado por su cumpleaños.