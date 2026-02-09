La reacción de Lucía Rivera era una de las más esperadas desde que saltara la noticia bomba sobre la posible relación sentimental entre su padre, Cayetano Rivera, y la influencer y colaboradora televisiva Tamara Gorro. Consciente del revuelo mediático que ha generado este inesperado romance, la modelo ha reaparecido ante las cámaras y lo ha hecho manteniendo la línea de discreción que siempre ha marcado su relación con la vida privada de su familia, aunque dejando entrever cuál es su verdadera postura.

Visiblemente incómoda y algo tensa ante la insistencia de los medios, Lucía Rivera ha optado por esquivar las preguntas con naturalidad, humor y firmeza. «¿Tú te crees que te lo voy a contar a ti?», ha dicho entre risas cuando ha sido preguntada directamente por la supuesta relación de su padre. Una frase con la que deja claro, desde el primer momento, que no va a convertirse en portavoz de la vida sentimental de Cayetano Rivera ni a alimentar rumores que, por ahora, no han sido confirmados por los protagonistas.

Lucía Rivera en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Durante el encuentro con la prensa, la hija de Cayetano Rivera y Blanca Romero ha pedido expresamente que no se pusieran palabras en su boca y ha mostrado su incomodidad ante el aluvión de preguntas. «Me da vergüenza esto, chicas», ha dicho, insistiendo en que no tenía intención de hablar sobre un tema que considera estrictamente personal y que debería ser aclarado, en todo caso, por su padre. «Me estáis bombardeando a muchas preguntas y no voy a hablar», ha zanjado con rotundidad, marcando límites claros ante la presión mediática.

A pesar de su actitud esquiva, Lucía sí dejó caer una reflexión que ha sido muy comentada y que revela su postura real ante la posible nueva ilusión de Cayetano Rivera. Más allá de confirmar o desmentir la relación con Tamara Gorro, la modelo ha querido poner el foco en lo verdaderamente importante para ella: la felicidad de su padre. «Obviamente, esté como esté, lo importante es que esté feliz», ha afirmado, demostrando una actitud madura, respetuosa y conciliadora.

Cayetano Rivera en Alcalá de Guadaira.

(Foto: Gtres)

Incluso en medio de la tensión, Lucía no ha perdido el sentido del humor. Cuando los periodistas ha destacado el atractivo de Cayetano Rivera, la modelo no ha dudado en bromear: «Muy guapo, la verdad». Un comentario espontáneo que, sin pretenderlo, se ha convertido en uno de los titulares del día y que refleja la naturalidad con la que afronta la exposición pública de su familia, siempre que no se crucen determinadas líneas.

Las pistas que apuntan a una posible relación entre Cayetano Rivera y Tamara

Sea como fuere, lo cierto es que las declaraciones de Lucía llegan después de que se hiciera pública la información de que Cayetano Rivera y Tamara Gorro podrían llevar alrededor de tres meses conociéndose. Según se ha deslizado desde distintos medios, la pareja habría comenzado su relación antes de Navidad y, por el momento, no pondrían etiquetas a su vínculo. Entre los detalles que han reforzado estos rumores se encuentra una reciente escapada a Dubái, donde ambos habrían compartido viaje con amigos cercanos, disfrutando de unos días de desconexión lejos del foco mediático.

Desde el entorno de Tamara Gorro aseguran que la influencer se encuentra tranquila e ilusionada con esta nueva etapa personal, especialmente después de un largo periodo centrada en su familia y su trabajo tras su ruptura con Ezequiel Garay en 2022. Por el contrario, desde el entorno de Cayetano Rivera surgen versiones más prudentes que restan seriedad al romance y apuntan a que el torero estaría viviendo una etapa vital marcada por el disfrute y la libertad tras su retirada profesional.