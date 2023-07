Nuevos problemas para Camilo Blanes: su madre Lourdes Ornelas, ingresada en el hospital

La situación que atraviesa Camilo Blanes se ha complicado. Hasta ahora contaba con el apoyo de Lourdes Ornelas, a pesar de que la relación entre madre e hijo es bastante tensa. La mexicana se ha presentado en multitud de ocasiones en la mansión que Camilín tiene en Torrelodones (Madrid), un domicilio que heredó de Camilo Sesto. Más de una vez ha tenido que marcharse de allí disgustada porque el joven no entra en razón, según su punto de vista. Sin embargo, Blanes insiste en que su situación «no es extrema» y asegura tener las riendas de su vida.

El programa Fiesta, que en verano lo presentan Frank Blanco y María Verdoy, ha publicado una información que complica la historia. Lourdes Ornelas ha ingresado en un hospital de Madrid. ¿Quién cuida ahora de Camilo Sesto? Lourdes ha tenido una aparatosa caída. El periodista Aurelio Manzano ha reunido todos los datos y los ha expuesto en Telecinco. Ornelas ha tenido tantos dolores que los médicos pensaban que se había fracturado una costilla, pero afortunadamente no ha sido así.

Lourdes Ornelas y Camilo Blanes / Gtres

Camilo no ha ido al hospital a visitar a su madre. En Fiesta han explicado que tienen muchas diferencias porque Lourdes quiere incapacitarle y él no entiende el motivo. Considera que no tiene ningún problema y que puede valerse por sí mismo. «Él no está bien, es obvio, pero nunca había llegado a este grado de autodestrucción. Llevo mucho tiempo buscando ayuda para él y me he topado mil veces con una pared de hormigón. Mi preocupación mayor es que su vida está en peligro cada día, de manera constante», dijo Ornelas en una de sus últimas intervenciones.

Lourdes Ornelas se recupera favorablemente

El diagnóstico de Lourdes no es grave. En Telecinco han explicado que la caída que ha sufrido ha sido «aparatosa», pero por suerte los médicos han controlado a tiempo los dolores y no tienen ningún hueso roto. El periodista Aurelio Manzano asegura que «se está recuperando de las contusiones». Sin embargo, la mayor preocupación de Ornelas sigue siendo la salud de su hijo. Le ha tendido su mano en numerosas ocasiones, pero él rechaza cualquier ayuda porque considera que todo está en orden.

La mexicana dio una entrevista en La Razón y explicó que la situación había llegado hasta tal punto que ya no quería incapacitar a Camilín, su único objetivo era que el joven se diera cuenta por sí mismo de que no estaba llevando el camino correcto. «No es momento de pensar en inhabilitaciones. Lo estoy pasando muy mal, tengo mucho sufrimiento por dentro y lo único que deseo es que mi hijo se recupere».

Camilo Blanes a las puertas de su casa / Gtres

¿Están desvalijando la mansión de Camilo Blanes?

Otro de los problemas que tiene Camilo Blanes, también conocido como Sheila Devil, está relacionado con su vivienda de Torrelodones. Según el programa Fiesta, sus supuestos amigos estarían «desvalijando» la casa. Siempre siguiendo la información de Telecinco, han robado objetos valorados en mucho dinero y la suma asciende a un total de 100.000 euros. A esto se refiere Lourdes cuando dice que su hijo no se rodea de buenas amistades. Por eso, incluso estando en el hospital, su máxima preocupación es la situación de Camilín.