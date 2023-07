Las nuevas e inquietantes fotografías de Camilo Blanes «al desnudo»

Camilo Blanes no deja de sorprender a sus seguidores de Instagram. El hijo de Camilo Sesto, que ahora hace llamarse Sheila Devil, se ha convertido en todo un objeto de noticia tras compartir constantemente los cambios a los que se está enfrentando su cuerpo. Fue de la mano de las redes sociales donde anunció por primera vez su cambio de identidad y, desde entonces, el joven no ha dudado en seguir publicando diferentes fotografías que se han convertido en protagonistas de varios titulares de la prensa nacional. Sin ir más lejos, ha sido hace tan solo unas horas cuando Blanes ha vuelto a recurrir al desnudo para generar contenido en Internet.

En la fotografía se puede ver tan solo el pecho al descubierto ya que la postura de sus piernas tapa por completo sus partes íntimas al permanecer sentado en una butaca frente a la cámara con su inseparable peluca roja. Los comentarios al respecto no se han hecho esperar e inmediatamente de su publicación, el post ha comenzado a registrar opiniones de todo tipo: «¿Pero qué filtro es ese?», «¿Qué pretendes? No entiendo», «No sé ni qué pensar», «Espero que esto que estás haciendo lo hagas siendo consciente… otro día te puedes arrepentir, y lo peor es que creo que te están utilizando», «Has perdido la vergüenza», «Aprovecha tu juventud», escriben algunos usuarios.

No obstante, no es la primera vez que el joven publica este tipo de fotografías. Hace tan solo unos días, el joven posaba completamente desinhibido en topless, luciendo únicamente un collar. Una imagen similar a la que publicaba anteriormente con un top de rejilla donde dejaba entrever su torso modificado por el tratamiento de hormonas al que se está sometiendo. Haciéndonos eco de la información de varios medios, este tratamiento no contaría con ningún tipo de supervisión médica por lo que su consumo podría ocasionar un gran riesgo para su salud.

Camilo Blanes en Madrid. / Gtres

Sin duda, el comportamiento del joven sumado a sus últimos movimientos en las redes ha encendido todas las alarmas, aumentando por momentos la preocupación que sienten sus familiares más cercanos por él. Según anunció Saúl Ortiz en el programa Fiesta, su madre, Lourdes Ornelas, estaría iniciando el procedimiento para conseguir el proceso de incapacitación de Sheila Devil debido a sus últimas actitudes.

El arrepentimiento hacia su última fotografía masculina

Además de publicar fotos desnudo, Camilo Blanes también había publicado esta misma mañana una fotografía de su versión masculina. Por un momento, el hijo de Lourdes Ornelas decidía deshacerse de sus pelucas para posar con una sonrisa y su pelo corto y negro frente a un fondo de flores blancas. Simplemente utilizaba un emoji de un beso como descripción de la fotografía pero, con el paso de las horas, Camilo se arrepentía y decidía borrar dicha publicación de su perfil de Instagram.