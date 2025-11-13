La Reina Letizia está haciendo gala de su estilo en su viaje oficial a China. Esta segunda semana de noviembre, los Reyes se han desplazado hasta Asia para distintos actos en los que la mujer de Felipe VI ha sido protagonista tanto por sus looks como por sus apariciones públicas.

Elegancia y sobriedad en su paso por China

En el segundo día de actos oficiales, Doña Letizia ha vuelto a lucir un look reciclado. El pasado miércoles 11, Sus Majestades se vistieron de gala en el Gran Palacio del Pueblo, una velada que tuvo como anfitriones a Xi Jinping -presidente de China- y a su mujer, Peng Liyuan.

Los Reyes en gala del Gran Palacio del Pueblo junto al presidente chino y la primera dama. (Fotos: Gtres)

Este viaje, marcado por la agenda oficial y por compromisos estratégicos, empresariales, culturales y económicos, es el primero para la Reina Letizia y para Felipe VI como Reyes a China, donde también han podido conocer de cerca su protocolo, costumbres y tradiciones. «China es el principal socio comercial de España fuera de la Unión Europea. Estamos encantados de estar en China y profundamente agradecidos por la hospitalidad con la que vuestras excelencias y el pueblo chino nos han recibido. Brindemos juntos por China y España y hagámoslo porque ese caudal siga alimentando nuestro futuro: en la brevedad de una vida humana y en la vasta extensión de la historia de nuestra naciones», dijo el Rey en la cena de gala.

En este encuentro, la madre de la heredera al trono español ha reciclado un vestido joya en blanco y negro de Carolina Herrera -una de sus firmas fetiches- que llevó en la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2022. Para completar su estilismo, la monarca -que ha querido cederle todo el protagonismo al traje-, ha lucido unos pendientes de diamantes con perlas australianas que se apreciaban a la perfección al tener el pelo recogido.

La Reina Letizia visita la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín. (Fotos: Gtres)

Tras acudir a la cena ofrecida por el presidente chino y la primera dama, Doña Letizia ha acudido a su último compromiso en solitario. La Reina se ha desplazado hasta la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, donde los estudiantes de esta han mostrado su admiración hacia la Corona española.

Para esta ocasión, más informal que la anterior, la mujer de Felipe VI ha lucido un look de lo más acertado e ideal para el día a día -o para la oficina-. En este acto, mucho más distendido que la cena de gala, la monarca ha llevado un traje de chaqueta de dos piezas en color burdeos que escondía una blusa satinada con un lazo en el cuello.

La Reina Letizia, testigo de una boda en China

Más allá del protocolo propio en este tipo de actos, Doña Letizia ha sido sorprendida al presenciar una boda en China- Durante su visita al Parque Wangjianglou, donde residió la poeta Xue Tao -una de las más prestigiosas del país asiático-, la Reina fue testigo de un enlace matrimonial que dejó en shock a los novios, que agradecieron la presencia de la monarca en su sí, quiero.