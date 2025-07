El verano es la mejor estación para muchas cosas: desconectar, reconectar, cuidarse… y por supuesto, leer. Con los días más largos, la agenda menos apretada y el cuerpo pidiendo tregua, abrir un libro se convierte casi en una necesidad vital. Entre el sonido de las olas, una hamaca en la sombra o el frescor de una noche en la terraza, todo parece dispuesto para dejarse llevar por una buena historia. Y si todavía no sabes con qué empezar, Sara Carbonero tiene algo que decir.

La periodista y presentadora ha compartido con Women’s Health cómo planea su verano, sin artificios ni postureos: “El verano se presenta casi como todos los últimos, con viajes y con los peques. Desde hace un tiempo voy muy al día. No quiero que sea un verano frenético de aterrizo aquí y me voy para allá, sino que también quiero tener mis ratitos tranquilos con la familia, amigas…”

Tranquilidad que también aplica a su forma de cuidarse, tanto física como emocionalmente. Desde que superó un cáncer de ovario en 2019, Sara ha adaptado su estilo de vida sin extremos, pero con conciencia. “Tendría que hacer mucho más deporte, la verdad… Tampoco voy a tirarme el pisto que no es, porque soy perezosa. Aún no me ha picado el bicho del deporte, pero sí que me gusta mucho hacer pilates reformer porque es lo que mejor me viene para el cuerpo, para estirar, tonificar y estilizar. También hago ejercicios de cardio y de fuerza, porque ya con esta edad es lo que va tocando… Ya sabes, soy una cuarentona”, bromea con naturalidad.

En cuanto a la alimentación, lo tiene claro: “En casa no hay azúcar, cada vez menos lácteos, menos gluten y menos carne roja. Somos lo que comemos.” Un mantra sencillo, pero efectivo. Dentro de su cuidado personal, la salud mental ocupa un lugar clave. Y ahí entra su otra gran pasión: la lectura. Lectora voraz desde siempre, Sara ha confesado que está trabajando en su primer libro y que espera publicarlo antes de que acabe el año. Mientras tanto, comparte sus recomendaciones para este verano, que combinan introspección, suspense y literatura emocional.

El poder del ahora, de Eckhart Tolle

Un clásico de la autoayuda moderna que invita a vivir en el presente como vía para la paz interior. Sin pretensiones místicas, Tolle ofrece herramientas para calmar la mente, evitar el sufrimiento innecesario y reconectar con uno mismo. “Me gustó muchísimo”, reconoce Sara, y no es para menos: es un libro que cambia la forma de estar en el mundo.

El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl

Un imprescindible que mezcla autobiografía y psicología. Frankl, psiquiatra y superviviente de Auschwitz, narra su experiencia en los campos de concentración y cómo encontró sentido en medio del horror. Así nació la logoterapia, una corriente terapéutica basada en que la vida, siempre, tiene un propósito. Una lectura intensa, pero profundamente transformadora.

Castigo, de Carme Chaparro

Thriller ágil y adictivo que consolida a Chaparro como autora de novela negra. Esta historia comienza con el hallazgo del cuerpo de una niña desaparecida y se adentra en una investigación llena de giros, secretos y dilemas morales. “Estoy muy enganchada a sus libros”, dice Sara, y no es de extrañar: tienen el ritmo perfecto para devorarlos en una tumbona.

El verano que mi madre tuvo los ojos verdes, de Tatiana Țîbuleac

Una joya de la literatura europea reciente. Esta novela rumana, breve pero poderosa, narra un último verano entre una madre enferma y su hijo lleno de resentimiento. Una historia de reconciliación, dolor y belleza que se lee con un nudo en la garganta. Ideal para quienes buscan emociones sinceras sin caer en lo cursi.

Las frases robadas, de José Luis Sastre

La primera incursión literaria del periodista José Luis Sastre es un libro lleno de reflexiones, aforismos y observaciones sobre la vida, el amor, la política o el lenguaje. Fragmentado y brillante, es el típico libro que puedes abrir por cualquier página y siempre encuentras algo que se queda contigo.

Así es el verano que propone Sara Carbonero: con tiempo para los suyos, atención al cuerpo, mimo a la mente… y libros que la acompañan, página a página. Porque si hay algo que tiene claro es que leer también es una forma de cuidarse.