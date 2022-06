Leticia Sabater lanza canción viral y colecciona polémicas

El verano ya está a la vuelta de la esquina y si hay una reina de los hits de la temporada esa es Leticia Sabater. Este año, la ganadora de La casa fuerte ha dado la bienvenida al verano con un tema que nada tiene que ver con su estilo de todos estos años. Con una mezcla indie y un toque de electrónica, la cantante ha roto todos sus esquemas con La puta ama, un tema al más puro estilo Rigoberta Bandini.

Un nuevo single que pretende ser el hit del verano, en el que defiende la diversidad y lo diferente, a la vez que hace una feroz crítica hacia el bullying. Gracias al canal de Luis Blanco, el videoclip ha salido a la luz, compuesto por un croma verde, un vestuario muy Beyonce y unos sencillos pasos de baile. “No soy una puta cielo, yo soy la puta ama”, como lema del single, que cuenta con un claro componente social en contra de los prejuicios y los estereotipos físicos, raciales y sexuales.

Una noticia que ha inundado las redes sociales de reacciones al tema, entre los que se encuentran tanto divertidos memes como peticiones para que la artista sea la siguiente representante de España en Eurovisión. “Mientras el resto de artistas tienen que acortar la duración de sus canciones y hacerlas de menos de 2:30 minutos para que no hagamos skip porque nos aburrimos enseguida de ellas, Leticia Sabater hace temas de 4 minutos y consigue nuestra atención todo el tiempo” o “Hasta Leticia Sabater, con su estilo tan particular, se ha impregnado del rechazo a la violencia contra el colectivo LGTBIQ+, al bullying o al acoso en términos generales. Podrá ser estrategia comercial, algo sentido, o un poco de ambas, pero da qué pensar” han sido algunos de los comentarios publicados en Twitter.

Bananakiki con Ayuso y Pedro Sánchez

Y es que, la conocida presentadora lo ha vuelto a hacer. Ya el año pasado, como era de esperar, Sabater lanzó un nuevo single que se colocó entre las listas de reproducciones a nivel nacional. Bananakiki fue su título y en él no solo se rodeó de algunos de los rostros más conocidos de la actualidad, sino que quiso hacer un reconocimiento a los meses de pandemia. “Este verano te voy a vacunar. Yo soy la doctora amor”, se podía escuchar en el single. Además, la autora de otros temas tan memorables como La salchipapa apareció acompañada de Freddy Mercury y, convertida en un personaje de videojuego, vacunando a Pedro Sánchez, Isabel Díaz Ayuso y Fernando Simón.

La salchipapa al estilo Laureano José

Como ya es costumbre, sus temas no han estado exentos de polémica. En 2019, también para verano, lanzó La Salchipapa, un tema inspirado en uno de los vídeos más virales de la historia de Youtube, en el que Laureano José, un niño colombiano de 12 años, cantaba “Me comí una salchipapa” que se hizo viral en todo el mundo. Así, a lo largo de los años, Leticia Sabater ha conseguido ser Trending Topic a escasos días de comenzar el verano, consiguiendo que las redes ardan con sus singles, aunque no siempre para bien.

Su última polémica

Hace apenas dos meses, la mítica estrella infantil quiso hacer tambalear los cimientos de la carrera musical de Laura Pausini. Para ello, se pronunció públicamente en Telecinco y reclamó que se le reconociera a ella también el tema La Soledad de la cantante italiana. Todo se remonta a 1993, cuando la cantante italiana arrasó en el Festival de San Remo con su tema La Solitudine. Su victoria en el concurso musical más importante de Italia lanzó a la fama a la artista, que comenzó a arrasar en todas las listas con su tema en italiano. Pausini, convertida en una de las cantantes más codiciadas del panorama internacional, siempre relacionó su canción con un tema personal. Sin embargo, Leticia Sabater no estuvo de acuerdo con su historia, pues ese mismo año, ya estaba sonando en nuestro país una versión en español de la misma canción, incluida en el segundo álbum de Sabater titulado Leticia. La canción, registrada bajo el nombre Como el primer amor llegó a la artista española gracias al productor Pablo Pinilla, en la que también se canta a un Marco y que guarda muy pocas diferencias con la de Pausini. Un año más tarde, en 1994, llega a España La soledad, la versión en castellano de Laura de la famosa canción La Solitudine. Nada más aterrizar en el país arrasó, convirtiéndose en uno de los temas más escuchados del año. Mientras, la misma canción de Leticia Sabater quedaba en el olvido. Casi 30 años después, la catalana rompía su silencio y, ofreciendo un vídeo para Socialité, dejaba clara su posición. “A ver, señorita Laura Pausini. Es una canción que nos dieron a las dos a la vez. A ti te la dieron en italiano y a mí en español. La grabamos el mismo año y salieron a la vez”, empezó relatando indignada en el espacio televisivo. Acusando a la cantante de haberse llevado todo el mérito que debería haber sido compartido, sentenció: “A mí me duele que nunca se haya reconocido que esta canción es mía también”. Sin embargo, no es la primera vez que la estrella infantil se pronuncia al respecto pues, en una entrevista concedida para 20 minutos, comunicó sentirse aliviada con su testimonio: “30 años después se sabe la verdad. Esa canción, en castellano, también es mía. Lo mío no es una versión de Laura Pausini”.