Laura Matamoros y otras famosas que decidieron convertirse en madres jóvenes

Laura Matamoros se ha sincerado sobre cómo ha vivido su maternidad con tan solo 23 años. Y es que su primer hijo, Matías, nacía en 2017, lo que supuso una experiencia totalmente increíble para ella, aunque admite que en ciertos momentos pudo llegar a superarla. Así lo ha compartido en una charla, donde asegura que tiene «a los dos mejores hijos del mundo, Matías y Benji». «Es lo más bonito que tengo y lo mejor que he hecho, yo creo», asegura emocionada.

Pese a ello, Matamoros también reconoce que la superó por completo ser madre tan joven. «Me quedé en shock total. Dije: No puede ser verdad lo que me está pasando». La influencer se quedaba embarazada de su primer hijo nada más salir de Supervivientes, en 2017. «Estaba en un viaje familiar en Vietnam y me enteré allí. Al principio no me veía capacitada», confiesa. «Nunca estás preparada y en el momento que te viene de sorpresa me dejó muy impactada», detalla al respecto.

Además, la experiencia que tuvo durante el parto tampoco fue muy positiva. «Yo di a luz de forma natural porque no me hizo efecto la epidural y fue muy largo», relata. «Matías salió con una vuelta de cordón dada y yo pensaba que me rompía en dos. Lo recuerdo como lo peor del mundo, pero cuando te lo dan es una maravilla», sostiene sobre esos sentimientos que la embargaron al convertirse en madre.

De hecho, Laura parecía tener bastante claro que no quería volver a ser madre. «Si no cuidas bien tu relación de pareja se acaba rompiendo, y ahora viéndolo con perspectiva, si me lo hubiese tomado de otra manera…», expone sobre su relación con Benji Aparicio, el padre de sus hijos. «En ese momento yo fui muy visceral, colapsé y lo mandé todo a tomar vientos. Pero me equivoqué».

Laura Matamoros y Benji Aparicio con su hijo. (Foto: Gtres)

Laura Matamoros no es la única famosa que ha sido madre joven, ya que también otras amigas y compañeras como Laura Escanes o María Pombo comparten la misma experiencia.

Famosas que se han convertido en madres jóvenes

En el caso de Escanes, ella también se convertía en mamá con 23 años. La influencer daba a luz a su primera hija, Roma, fruto de su relación con Risto Mejide en 2019. En su caso, ella lamenta que muchos la cuestionen por su papel como madre. Y es que las críticas y comentarios maliciosos han sido una constante en su vida. Sobre todo, desde que decidiese separarse de Risto y emprender su propio camino como madre soltera.

«Hay personas que me critican diciendo que no paso tiempo con mi hija. Es mentira. Intento hacerlo lo mejor posible, aunque sé que habrá quienes piensen que me equivoco. Pero es mi vida y mi manera», sentenciaba al respecto.

Por otro lado, con apenas 30 años María Pombo está a punto de convertirse en madre de familia numerosa. La joven está embarazada de su tercera hija, una pequeña a la que ha decidido llamar Mariana, y cuya llegada suma un poco más de felicidad a su vida. La influencer nunca ha tenido problema a la ahora de hablar abiertamente sobre sus embarazos, y los síntomas que está teniendo; desde el cansancio, a las náuseas.

María Pombo embarazada. (Foto: Gtres)

Su primer hijo, el pequeño Martín, nacía a finales de 2020; mientras que Vega lo hacía 3 años después. De hecho, ella ha descrito su maternidad como la experiencia «más bestia» que ha podido llegar a experimentar jamás.