El verano es tiempo de ocio, de buenos momentos… e incluso de reconciliaciones, y si no, que se lo digan a Benji Aparicio y a Laura Matamoros. Pese a que durante el pasado mes de mayo salió a la luz que la influencer y la que fuera su pareja habían optado por romper su relación de manera definitiva, unas nuevas imágenes en común han dejado entrever que podrían haberse dado una nueva oportunidad.

Hace escasas horas, las cámaras de Gtres captaban unas instantáneas en las que la hija de Kiko Matamoros y el cocinero aparecen disfrutando de las vacaciones de verano nada más y nada menos que en una de las playas de Cádiz, poniendo así fin a la separación física que han llevado a cabo durante los últimos tres meses. En las fotos en cuestión, Laura y Benji no dudan en acercarse a la orilla del mar para ver cómo su hijo mayor, Matías, disfruta del oleaje propio de esa zona del país, habiendo sido además, durante estos días, alumno de clases de surf. Un momento de unión en el que la que fuera pareja conversó de manera distendida, compartiendo incluso sonrisas entre broma y broma que dan lugar a dudas sobre si existe la posibilidad de que hayan retomado su historia de amor.

Durante todo el tiempo que permanecieron en la costa, Matamoros y Aparicio no dejaron de charlar y dedicarse muestras de afecto. Una manera de demostrar que, pese a haber tomado caminos separados, siguen manteniendo el mismo vínculo de cariño que les unía hace tan solo unos meses al compartir incluso aperitivos como bolsas de patatas en sus toallas. Y no es para menos, ya que probablemente ambos quieran velar, por encima de todo, por el bienestar de sus dos hijos en común.

Dada la gran presencia que la creadora de contenido y el chef tienen en redes sociales, a lo largo de la cita no dejaron de lado sus respectivos teléfonos móviles ni un solo segundo. Algo que no es de extrañar, ya que, sobre todo en el caso de Laura y teniendo en cuenta que tiene más de un millón de seguidores en Instagram, era de esperar que se hiciera eco de su escapada a la conocida como Costa de la Luz, aunque eso sí, sin dar ni una sola señal de que estaba compartiendo estas vacaciones con su ex.

Si algo ha llamado la atención de estas instantáneas, además de la complicidad existente entre Benji y Laura, es el cuerpazo que luce la influencer. La hermana de Diego Matamoros ha llevado a cabo un exhaustivo trabajo en el gimnasio a lo largo del invierno para llegar de la mejor manera posible al verano después de haber parido por segunda vez. Algo que ha conseguido con creces y que queda demostrado con su marcado abdomen, fruto de mucho esfuerzo y de horas de dedicación y que combina a la perfección con el bronceado que muestra a mediados de este mes de agosto.