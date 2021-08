El inesperado testimonio de Lara Dibildos sobre Fidel Albiac

Lara Dibildos, que acaba de estrenar una nueva obra llamada ‘Hongos’ ha acudido al plató de ‘Viva la Vida’ para hablar de este proyecto profesional. Sin embargo, siguiendo la dinámica del programa, la actriz ha comentado la actualidad de la crónica social de nuestro país. De hecho, ha hecho unas declaraciones sobre su relación con Rocío Carrasco y Fidel Albiac, que tras la docu-serie de la hija de ‘La más grande’, el matrimonio ha vuelto a primera plana mediática tras estar más de 20 años en la sombra.

Dibildos ha dado a conocer cómo se forjó el vínculo que le une a Rociíto, pues con el paso de los años se puede decir que forman parte del mismo círculo de amigos. Esta amistad surgió detrás de las cámaras y focos del espacio de ‘Día a Día’, donde tanto Lara como Rocío comenzaron su trayectoria dentro de la pequeña pantalla. «María Teresa Campos fue mi maestra, aprendí desde abajo. Teresa te hacía currártelo de verdad», ha comentado la invitada.

Durante la distendida conversación, Lara ha explicado a Toñi una divertida anécdota que tiene mucho que ver con la madre de Rocío Flores. De hecho, gracias a ese inesperado suceso, la actriz se adentró en el séptimo arte. «Un día Rocío, que era la actriz del programa, no pudo venir por lo que fuera y por los pasillos me dijeron ‘toma, te toca actuar’. Hice un sketch muy divertido y un productor de teatro me vio y me hicieron una prueba. Llevo 22 años…», ha revelado emocionada al recordar sus inicios.

La actriz ha comentado cómo ser germinó su amistad con Rocío Carrasco, y no ha dudado en dedicarla unas emotivas palabras.»Fue una compañera maravillosa, te partes de risa con ella. Es una tía estupenda. No tenemos una íntima amistad, pero es de las personas con las que hablas y parece que no ha pasado el tiempo», ha expresado orgullosa de su relación con la hija de Pedro Carrasco. Además, también ha hablado de Fidel, el gran desconocido para el público en general debido a que son escasas sus intervenciones. «Les tengo un gran cariño a ella y a Fidel que para mi es el gran desconocido, no tiene guasa Fidel», ha comentado.

Sin embargo, Lara Dibildos ha ido un paso más allá y ha dado su opinión sobre la histórica docu-serie que ya tiene segunda parte, ‘En el nombre de Rocío’ -que se estrenará el próximo otoño-. Dibildos ha desvelado que se emocionó cuando vio que Rocío dio el paso de hablar, «pero también me alegré porque eso significaba que ella había dado un paso adelante. Ahora está más guapa, brilla y me alegro mucho por ella