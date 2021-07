Hace unas semanas, la revista ‘¡Hola!’ anunció que María José Suárez se separaba de su marido, Jordi Nieto. Tras más de seis años de relación, la modelo y el empresario decidieron poner punto final a su historia de amor, de hecho, estaban a punto de celebrar su tercer aniversario de boda. En esta nueva etapa, a la ex Miss España se la está relacionado con Álvaro Muñoz Escassi, ex de Lara Dibildos. Durante la presentación de su nuevo proyecto teatral, la actriz se ha pronunciado ante este posible romance, ya que por el momento, ninguna de las partes ha confirmado nada.

Lara y Álvaro siguen manteniendo una excelente relación hoy en día pese a llevar 13 años separados. «Tenemos muchísima relación y muy buena además. Cuando tienes un hijo es lo mejor que te puede pasar, pero yo no soy nadie para hablar de su vida, nunca lo haré. Lo único que siempre digo es que le deseo lo mejor, que sea feliz. Es una de las personas más positivas y alegre que conozco. Ahora siento un amor diferente, hemos superado los malos rollos», ha confesado la intérprete.

Después, ha añadido que ella no tiene nada que decir en el caso de que fuera verdad. “Es su vida. Yo no tengo ni idea y si lo supiera tampoco lo diría”, ha explicado. “Yo no soy quien para hablar de él ni lo haré, no lo he hecho nunca, pero quiero decir algo y es que le deseo lo mejor y que sea feliz”, ha añadido dejando claro que mantienen una excelente sintonía. “Ha pasado mucho tiempo desde que no estamos juntos, y claro al principio fue difícil porque pasaron muchas cosas, pero ahora todo bien”, ha confesado Dibildos.

“Ahora es un amor diferente lo que sentimos, entonces claro, ya superados todos las diferencias… ahora lo que queda es una estupenda relación que quien sale beneficiado es nuestro hijo”, ha continuado diciendo sobre el trato que tiene con Muñoz Escassi . En cuanto a su vida privada, Lara Dibildos ha contado que se encuentra bien y “feliz” y que está abierta al amor en el caso de que encuentre a una persona que “sume”. Por el contrario, si esto no ocurre, ha desvelado que “no le preocupa” porque se encuentra estable en todos los sentidos, con sus amigos, familiares y por su puesto con sus hijos.

Por otro lado, la modelo fue vista en la estación de tren de Sevilla tras bajarse de un AVE procedente de Madrid hace unos días. En ese momento fue preguntada por los medios que aguardaban su llegada sobre los rumores de su posible noviazgo con Escassi. «No, no voy a decir nada de eso, ni voy a hablar de mi separación, ni de Álvaro, ni nada, simplemente yo estoy bien», dijo. «A Álvaro lo conozco desde hace veinticinco años. ¿Ahora me preguntas si somos amigos?», añadió con cierta indignación.