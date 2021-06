La inesperada confesión de Isabel Pantoja sobre Rocío Jurado

Isabel Pantoja llevaba varios meses alejada de los medios de comunicación debido al distanciamiento con su hijo, pero finalmente, ha retomado sus compromisos profesionales. La tonadillera se ha convertido en un miembro más del jurado de ‘Top Star: ¿cuánto vale tu voz?’, formato que se emite cada sábado en Telecinco. En la última entrega, Laura Gallego, una de las participantes, ha interpretado el tema ‘Se nos rompió el amor’ de Rocío Jurado. La coplera es una de las voces más parecidas a la de la madre de Rocío Carrasco -tanto es así, que llegó a cantar en la boda de Rociíto y Fidel Albiac-, y ha dejado con la boca abierta a los mentores gracias a este tema.

«Te pareces muchísimo a ella… Te he visto mucho en televisión y quiero darte un consejo, tienes tanta facilidad, una voz tan perfecta y maravillosa que tendrías que ser tú», le ha dicho la madre de Isa Pantoja muy emocionada. Instantes después, la intérprete de ‘Marinero de luces’ se ha sincerado sobre la relación que tuvo con ‘La más grande’. “Rocío y yo no nos hemos llevado mal. Nunca en la vida”, ha comenzado diciendo Isabel. “Es más, la echo muchísimo de menos”, ha añadido con un hilo de voz al recordar a Rocío Jurado. “Lo pasé muy mal cuando falleció. Y todavía no la puedo escuchar. Esto es así… ¡Era mi compañera!”, ha dicho con los ojos vidriosos, zanjando así cualquier rumor sobre una posible enemistad.

Han pasado 15 años desde la muerte de la cantante, que dejó consternado a todo un país. El 1 de junio de 2006 su voz se apagó para siempre, dejando completamente desolada a la familia y a los seguidores que tenía repartidos por todo el mundo.

Mal momento para Isabel Pantoja

Isabel Pantoja no se encuentra en su mejor momento personal. Sigue sin hablarse con Kiko Rivera, y por el momento, parece que no va a ocurrir un acercamiento entre madre e hijo. El pasado viernes, el intérprete de ‘Cicatriz’, acudió al ‘Deluxe’ y confesó a Jorge Javier Vázquez que su progenitora intentó tener una toma de contacto con él. Sin embargo, el dolor le impidió dar ese paso al frente. “No siempre es cuando ella quiera”, dijo tajante a Jorge Javier Vázquez.

Por otro lado, durante la entrevista, Kiko reveló, que Isabel había llamado a sus hijas, pero que lo había hecho por medio de terceras personas: su prima Anabel Pantoja. En la tarde del sábado, Irene Rosales corroboró en ‘Viva la vida’ lo que dijo su marido. “Siempre que quiera puede hablar con ellas porque es su abuela, pero me chocó que fuera mediante Anabel”, comentó la colaboradora de televisión. Mientras, Isabel Pantoja sigue manteniéndose en silencio y no da ningún tipo de declaración sobre esta guerra familiar que les ha colocado en el ojo del huracán.