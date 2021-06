La drástica decisión de Kiko Rivera tras su última entrevista

Kiko Rivera no está en su mejor momento personal, pues han pasado más de 7 meses desde que se hizo público el distanciamiento con su madre, Isabel Pantoja. Después de un tiempo sin pisar un plató de televisión, el cantante acudió este viernes al ‘Deluxe’ para aclarar en qué punto se encuentra con su progenitora, entre otras cosas. Pese a la tranquilidad y seguridad que mostró en todo momento, el DJ confesó que estaba cansado y dolido por la situación. Además del distanciamiento con su madre, el artista tiene otros frentes abiertos. Uno de ellos con su prima Anabel, con quien ha perdido la excelente relación que tenían.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko)

Después de vivir una situación de lo más comprometedora en pleno directo, Kiko, ha tomado una importante decisión al verse desbordado por los últimos acontecimientos. “Querida familia, voy a desaparecer un tiempo de las redes sociales”, ha comenzado diciendo. El hijo menor de Paquirri ha expresado que “lo que viví ayer fue lamentable”. Motivo por el cual ha decidido apartarse de todo aquello que pueda producirle dolor. “Voy a centrar mis fuerzas en la música y en recuperarme porque no estoy al 100% mentalmente hablando”, ha continuado explicando.

Tras su paso por el citado formato, Kiko Rivera ha dicho que “me sentí incómodo. No sabía que iba a suceder nada de esto”. El intérprete de ‘Cicatriz’ lo que menos quería era un enfrentamiento con su prima, ya que desde siempre han tenido un vínculo muy cercano. “Si los míos, los que me quieren en algún momento se sintieron mal, les pido disculpas. Si no gustó las cosas que dije… pero así es la vida y no siempre es de color de rosa. Cuando digo redes sociales me refiero a todas, Twitch incluido”, ha explicado en un ‘pos’t que ha compartido a través de su cuenta de Instagram, donde ya reúne más de un millón de seguidores. “Algún día volveremos más fuertes y siendo yo. Mientras tanto, sean felices y cuídense mucho. Vuestro amigo. Kiko Rivera”, ha sentenciado.

Por otro lado, Anabel Pantoja que iba a hacer este sábado un directo en ‘Socialité’, no ha podido realizarlo por no tener las fuerzas suficientes tras lo sucedido con su primo. Sin embargo, Nuria Marín-que está sustituyendo de manera temporal a María Patiño-, la ha llamado y ha obtenido una respuesta por parte de la televisiva.

«Ayer me propusieron darle un abrazo al final de la entrevista, jamás me imaginé que me vería sentada en el sofá con él. Yo había ido al debate de ‘Supervivientes’ y a darle un beso a mi primo”, ha confesado Anabel a la presentadora. “Después de lo de anoche, no quiero volver a entrar en este tema. No quiero que haya buenos y malos, estoy en una posición muy difícil… Y, de verdad, estoy bien, pero no quiero hablar del tema porque es fomentarlo más”, ha zanjado muy seria la pareja de Omar Sánchez.