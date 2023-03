Un miércoles más las revistas de la crónica social de nuestro país traen nuevas noticias repletas de información sobre los personajes del momento. La revista Semana ha lanzado uno de los titulares más potentes teniendo como protagonista a la difunta Laura Boyer, quien murió a los 57 años el pasado jueves a consecuencia de un cáncer. La publicación cuenta que pudo hablar con ella unos minutos antes del trágico desenlace.

Del mismo modo, el magazín también ha lanzado una entrevista en la que Belén Esteban se abre en canal y cuenta desde cómo está en el amor hasta los sentimientos que tiene hacia Toño Sanchís después de toda la polémica generada entre ellos. Asimismo, la de Paracuellos confiesa que Sálvame la «salvó» en su peor momento y que tiene que pasar de nuevo «por quirófano».

En Lecturas encontramos una entrevista con Fabiola Martínez después de que su ex pareja, Bertín Osborne, dijera que no había estado enamorado de la madre de sus hijos. «Ha sido muy duro aceptar que no me ha querido», cuenta a la publicación. También podremos conocer las inquietudes que atañan a la estabilidad de Lydia Lozano, muy preocupada por la salud de su madre, ingresada a los 93 años.

¡Hola! cuenta con Alice Campello, Álvaro Morata y sus cuatro hijos para abrir las páginas de la publicación de esta semana. Recordar que, la influencer tuvo un contratiempo cuando dio a luz a su hija Bella, ya que se produjo una hemorragia después de que la pequeña viniera al mundo, motivo por el que tuvo que ser trasladada con urgencia a la UCI. Fue el futbolista quien dio a conocer a través de las redes sociales que pese a que su primogénita había llegado bien, las cosas se habían complicado con la modelo que luchó por su vida. Afortunadamente, todo quedó en un susto.

Al mismo tiempo, Julio Iglesias Jr. se abre en canal en una entrevista en la que se sincera sobre cómo se encuentra en esta etapa de su vida cuando acaba de cumplir los 50, concretamente el pasado 25 de febrero.

Continuamos con las novedades de la prensa rosa de este 1 de marzo. En 10 Minutos, dan a conocer que Luis Manuel, apodado como Pinocho y supuesto hermano de Anabel Pantoja, ha pedido una prueba de ADN. Luis Manuel, nacido el 15 de mayo de 1984, asegura ser hijo de Bernardo Pantoja y ha enviado un burofax a su presunta hermana: «Lo conseguiré por las buenas o por las malas».

Mientras esto sucede, la prima de Kiko Rivera se encuentra de gira por Estados Unidos junto a Isabel Pantoja. Gira que parece haber sido todo un éxito.