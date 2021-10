Kiko Rivera y Anabel Pantoja viven un duro enfrentamiento tras la muerte de doña Ana, madre de Isabel Pantoja y abuela de ambos, y después de la celebración de la boda de la sobrina de la tonadillera a la que ni Kiko ni su mujer Irene Rosales, amiga íntima de Anabel acudieron. Después de aquello todos saben que Kiko ha dejado de seguir a su prima en redes y ha manifestado públicamente que la colaboradora de Sálvame mintió deliberadamente para que él no acudiera a Cantora tras la muerte de su abuela. Una mala intención que Anabel ha negado en todo momento. Lo más relevante es que en esta relación entre primos llueve sobre mojado. Aunque en su día, el dj y la influencer aseguraron considerarse hermanos, parece lo son de verdad a juzgar por los cismas familiares que hacen de Cantora una casa familiar que vive de guerra en guerra.

El año 2021 no ha sido el más estable para los primos en lo referente a la buena marcha de su relación. Todo empezó a florecer, si se puede llamar así, tras el grave enfrentamiento entre Isabel Pantoja y su hijo, después de que el dj descubriera en un cuarto de la finca, los enseres de Paquirri que correspondían a sus hermanos e investigara posteriormente las presuntas irregularidades que su madre habría realizado en la herencia de su padre que aún tendría que percibir. Un hallazgo que se convirtió en una incendiaria entrevista monográfica, emitida en televisión en mes de octubre del 2020 y que se convertiría en el pistoletazo de salida de un conflicto que sigue en pleno auge.

Explotada la bomba, y a pesar de que todo parecía transcurrir sin incidencia entre Kiko y Anabel, a posteriori pudimos conocer que la tensión entre ambos comenzaba a crecer por la posición neutral que la colaboradora de Sálvame adoptó en esta guerra: Seguía tratando a las dos partes, pero se mostraba cercana a la soledad de una madre por la que sentía más empatía.

Aunque hasta semanas más tarde no protagonizarían un encuentro cara a cara con el que comenzaría la guerra, en enero del 2021 tenemos constancia del primer ‘enganchón’ entre los primos hermanos que hoy no se miran a la cara. Sucedía tras la cabalgata de Reyes en la que Kiko hizo las veces de Rey Mago y donde confesó que su madre le había dicho que ya no eran familia . Unas palabras que Anabel consideró inadecuadas por “no ser el momento”.

Tras esta primera tensión entre Kiko y Anabel, llegaría la siguiente (con el tiempo hemos podido saber que la suma de presión no ha ayudado al desenlace final). En esta ocasión, parecía no tener nada que ver con la batalla de Francisco con su madre, pero lo que nadie pudo ver es que los primos ya no eran tan hermanos.

El desencadenante fue la celebración de la Primera Comunión y Bautizo del hijo mayor del dj, Francisco Rivera Bueno, hijo fruto de la relación de Kiko con Jessica Bueno. Ceremonia y convite tuvieron lugar en Bilbao. Fue el 5 de junio de 2021 y por expreso deseo de los padres no hubo invitaciones para la familia andaluza del pequeño. Solo acudieron Kiko e Irene acompañados de sus hijas, hermanas por parte de padre del pequeño. El acto, que fue inmortalizado por algunos medios de comunicación, generó todo tipo de críticas en el seno de la familia que no estuvo invitada. Una de ellas Anabel, quien mostró su estupefacción al no poder convertirse, como era su deseo, en la madrina de bautismo del pequeño. El enfado de la sobrina de Isabel Pantoja llegó a oídos de su primo quién, aunque en un principio pidió perdón, más tarde cargó contra ella de manera directa a pesar de que pasado el tiempo las aguas parecieron volver a su cauce.

Nada más lejos de la realidad, el momento más duro entre ambos tuvo lugar en un plató. Escasos días después del malentendido por la celebración en Bilbao, Kiko y Anabel se veían las caras en el plató del Deluxe y explotaba la bomba. El dj se sentaba frente a los colaboradores del espacio después de haber demandado a su tío y planteaba su defensa frente a su prima con un buen ataque. “Mi prima y mi madre son iguales, si miro a mi prima veo a mi madre. Está coartada por mi madre y por mi tío Agustín, ellos le hacen posicionarse, yo no le voy a hacer eso, me da pena”. Con estas duras palabras Francisco añadía un nuevo soldado a la batalla, y este era por omisión. Según el cantante, su prima habría jugado a dos bandos pero nunca habría querido escuchar su versión. Una postura que Anabel siguió manteniendo en el cara a cara con su ‘otro hermano’ y que desató la ira de Kiko: “Ella sabe que nunca va a ser lo mismo, la quiero y siempre la voy a querer porque es mi prima, es mi familia, pero me ha dolido que mire para otro lado con lo que me está pasando”.

Un cariño que parecía resurgir a pesar de los envites hasta el día de su boda. El fallecimiento de doña Ana tres días antes del ‘Sí, quiero’ y la actitud de la novia frente a un posible viaje de Kiko a Cantora se convertía en el desencadenante de la ruptura definitiva entre ambos. Mientras el artista aseguraba que su prima le intentaba quitar la idea de esta visita (porque su madre le había dicho que no sería bienvenido) la colaboradora asegura que a ella se le transmitió esa idea desde la finca. Una explicación con una clara respuesta por parte de Kiko en declaraciones a Paloma García-Pelayo: “Todo lo que dice Anabel es mentira”. A partir de este momento vuelven a crecer los interrogantes, ¿volverán a ser amigos Anabel y su primo? ¿Se producirá la reconciliación entre Isabel Pantoja y Kiko? Pero, sobre todo, ¿mediará la propia Isabel entre los primos?