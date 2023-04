Kiko Matamoros está a punto de pasar por el altar con la mujer que ha conseguido robarle el corazón: Marta López. La pareja se quiere con locura y no solo están dispuestos a pronunciar el ‘sí, quiero’, sino también a ampliar la familia. Una cuestión que es bastante controvertida, pues el colaborador de Telecinco no tendría muchos años para ver crecer a su hijo; lo que le ha hecho echar la vista atrás y recordar algo que, a día de hoy, todavía le duele: su papel como padre.

«No me considero un buen padre, siempre lo he dicho. Posiblemente por los traumas que he arrastrado de la infancia», ha dicho en su videopodcast Amar para vivir de Mtmad. Cabe recordar que el televisivo tiene cinco hijos con los que cometió varios errores en el pasado que le hicieron perder la relación. A día de hoy, ha vuelto a recuperar esa sintonía con todos menos con Anita, fruto de su matrimonio con Makoke. «Les agradezco su generosidad conmigo, porque hemos tenido poco contacto y me considero endeudado con ellos», se ha sincerado. Y para tratar este tema en profundidad, Kiko ha recibido la visita de su hijo Diego, que le ha sorprendido rescatando un mensaje de 1997, cuando su padre y su madre se separaron. «Para mi querido hijo Diego, 25 años de música y un universo de amor. De quien más te ha querido, te quiere y te querrá. Un beso de tu viejo y el abrazo más fuerte», le escribió entonces el colaborador, que se ha mostrado muy feliz de que Diego todavía conserve ese recuerdo.

Para Matamoros, la forma errónea de actuar que tuvo fue a causa de «los traumas» que arrastraba desde su infancia, al ser hijo de un padre muy duro: «A veces huyes del modelo y te equivocas. He errado en ese sentido en la educación de mis hijos porque he sido muy persuasivo y liberal». Pero, a pesar de todo y contra todo pronóstico, ha conseguido que cuatro de sus cinco hijos le perdonen y recuperen el tiempo perdido, algo por lo que está muy agradecido: «Hemos tenido poco contacto y me considero endeudado con ellos». Un vídeo de lo más sincero y emotivo en el que Diego también ha aprovechado para confesar cómo ve él a su padre, dejando de una vez enterradas sus diferencias: «Es un tipo exigente, no muy cercano, pero con él tengo buenos recuerdos. Es serio pero quería inculcarnos cultura. Por lo menos a mí me llegaron unos valores que, a día de hoy, mantengo».

Sus planes de paternidad

Ahora, el colaborador de Sálvame se encuentra en un momento muy bonito de su vida, con una compañera ideal y con la que quiere volver a experimentar la maternidad. «Hay un condicionante que es mi edad. Tengo que ser consciente de que no voy a vivir con plenitud a mi hijo», se ha sincerado frente a la cámara. Una cuestión que es tema de discusión para la pareja, en concreto por la elección del nombre del bebé.

Tal y como han dejado entrever, a Kiko le gustaría ponerle un nombre con mucho significado para él, pero Marta se niega de forma rotunda, así que ya se verá. Mientras tanto, la pareja cuenta con la aprobación de la familia y, en especial de Diego, que solo quiere la felicidad para su padre: «Me parece bien. Si quieren ser padres es una decisión de ellos. Tengo hermanas a cascoporro, tengo sobrinos… Si quiere tener otro hijo, genial. Habrá que pensar que yo no tenga».