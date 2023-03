Kiko Matamoros, dispuesto a tender puentes con su hija Anita ante una fecha clave inminente

Este verano no solo se darán el «sí, quiero» Tamara Falcó e Íñigo Onieva, sino también Kiko Matamoros y Marta López Álamo. El colaborador y la creadora de contenido han demostrado haber formado un tándem aparentemente irrompible y a prueba de cualquier crítica, motivo por el que han optado por poner el broche de oro a su amor con una boda por todo lo alto que tendrá lugar el 2 de junio en la basílica de San Miguel con posterior banquete en el conocido hotel Ritz.

Como no podía ser de otra manera, estos planes de futuro han llenado de alegría a los dos protagonistas en cuestión, aunque quizá no tanto a algunos de sus allegados. Este es el caso de la hija de Makoke, Anita Matamoros, la cual no goza de una muy buena relación amistosa con su progenitor, razón por la que lo más probable es que no acuda a su ceremonia nupcial con la influencer. Y es que, todo indica que entre los planes a corto plazo de la hermana de Laura Matamoros no está el de ir a la boda de su padre, aunque lo cierto es que a él le encantaría que lo hiciera y así lo ha demostrado en su última intervención para Sálvame, en la que ha hablado largo y tendido sobre el asunto: «Me gustaría que en mi boda estuvieran todos mis hijos, y por eso voy a invitarlos a todos. Que vayan o no vayan es cosa suya», confirmaba en pleno directo de su programa, sin hacer excepciones con ninguno de ellos y mucho menos con la pequeña: «Evidentemente, es mi hija y quiero que esté en mi boda, y punto», concluía, despejando así todas las dudas que pudieran llegar a tener sus compañeros de plató y demostrando que está dispuesto a tender puentes y limar asperezas con Anita pese a que ella no parezca que esté muy por la labor.

No obstante, si algo tiene claro Kiko es que va a respetar la voluntad de Anita pese a que sus decisiones no le alegren especialmente: «No voy a hablar ni de ella ni de mi situación con ella ni de mi relación por respeto a ella», aseguraba, para después admitir que tanto él como su compañera de vida están preocupados por asuntos entre los que está el vínculo con sus hijos: «Entre las preocupaciones de mi pareja está mi bienestar, la relación con mis hijos y todo lo que concierne a mis hijos y a mí (…) Ese juicio de valor diciendo que le importa poco está sobrando. Hay cosas que no me hacen gracia», finalizaba, en un intento por poner punto final a las críticas que van dirigidas hacia su novia al haber personas que la consideran un tanto distante con respecto a los allegados de Kiko, algo que él niega por activa y por pasiva, intentando defender en todo momento a su prometida de los ataques.