Julia Janeiro presenta en sociedad a su nuevo novio

Julia Janeiro ha sido la gran irrupción mediática en este 2021. La hija de Jesús Janeiro y María José Campanario aspira a convertirse en personaje de la crónica social pese a los intentos de sus padres por evitarlo. Donde ya es toda una celebridad es en redes sociales. Con tan solo 18 años y tras solo unos meses hablando de ella, Juls ya acumula más de 220.000 seguidores en su cuenta de Instagram. Un portal al mundo que ha utilizado para hacer público su noviazgo con su nuevo novio, que llega pocas semanas después de romper con otro futbolista, Bryan Mejía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝑱𝑼𝑳𝑺 𝑱𝑨𝑵𝑬𝑰𝑹𝑶 (@julsjaneiro)

La joven ha decidido oficializar lo que era un secreto a voces, su relación sentimental con Álex Balboa. Acompañada del título ma boo, la instantánea muestra a la flamante pareja dándose un cariñoso abrazo en el ascensor. Los dos están muy ilusionados ante esta nueva etapa y es que desde que Julia Janeiro se mudara a Madrid está viviendo su mejor momento. No hay reacciones a la publicación más allá de los likes (15.700 a esta hora) pero no hay comentarios porque Juls los tiene desactivados.

La hija del torero no lleva demasiado junto al futbolista que milita en el filial del Deportivo Alavés, pero ya se muestra de lo más enamorada. Además de por su labor como deportista, él es conocido por ser primo de Javier Balboa, exjugador del Real Madrid y tertuliano de El Chiringuito de Jugones. Nació en Guinea Ecuatorial y defiende los colores de su selección.

Julia Janeiro no deja de ser noticia. Hace tan solo unos días pronunciaba sus primeras palabras ante un micrófono y ni mucho menos eran amables. Los micrófonos de Sálvame fueron a buscarla para preguntarla por su reciente operación de aumento de pecho. Algo que hizo enfurecer a Belén Esteban: «A mí lo único que me molesta es que a una se le paguen las tetas y a la otra no se le pague la mitad de la carrera. Aquí sí que se ven hijos de segunda. Y no meto a la Jose», exclamaba indignada contra Jesulín. Preguntada por cómo había cambiado su vida y por su actitud en redes sociales, la hija de María José Campanario estallaba: «El feminismo lo usáis para lo que queréis», le decía al reportero.

Un mensaje de lo más contundente y que revela que Juls es una chica con mucha actitud y personalidad. Fue el pasado mes de abril cuando alcanzó la mayoría de edad y desde ese mismo momento goza de las dos caras de la fama: La positiva (aumento de popularidad) y la negativa, con los comentarios negativos y descalificaciones que ha podido sufrir.

Recientemente, Julia Janeiro ha decidido cambiar su look. Su cabello negro azabache se convirtió pronto en una de sus señas de identidad. Sin embargo, ha decidido cambiarlo por un tono castaño. La joven va camino de convertirse en una de las influencers más reconocidas a nivel estatal, gracias a un estilo muy peculiar en el que no faltan bolsos XL, zapatillas deportivas de marca y una esencia muy Kardashian.