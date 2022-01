Julia Janeiro muestra su lado más tierno para felicitar a su padre

Después de la tormenta siempre llega la calma, y si no, que se lo digan a los miembros de la familia Janeiro Campanario. Los últimos meses habían sido verdaderamente convulsos a consecuencia de una disputa de Julia con su ex, Brayan Mejía, por la cual acabó en un hospital de la capital. No obstante, a día de hoy tanto Jesulín como María José pueden presumir de estar viviendo uno de los momentos más dulces de su vida, propiciado especialmente por el embarazo de la odontóloga.

El 2022 promete ser un año lleno de éxitos para el torero, especialmente en el ámbito personal. Y es que será durante este año cuando se convierta en padre por primera vez, una etapa que está disfrutando paso a paso estando cada vez más cerca de los 50 años. Y es que hoy mismo, Jesulín celebra haber dado 48 vueltas al sol, y qué mejor manera de hacerlo que rodeado de su familia y sus seres queridos. Aunque tanto el diestro como su esposa intentan mantenerse herméticos con respecto a sus planes privados y a su vida en general, cabe destacar que tienen a una influencer en la familia. Julia se ha convertido en toda una creadora de contenido en redes sociales, motivo por el cual no ha pasado por alto una fecha tan especial como la que dicta hoy el calendario.

La joven daba el pistoletazo de salida al domingo en Instagram con una bonita foto de su madre y de su padre mientras disfrutaban del verano durante estos años atrás: “Mi mejor regalo. Feliz cumpleaños, papi”, escribió Juls junto a una imagen que deja entrever que la unión de la familia cada vez es más inquebrantable. Pero las muestras de cariño de la hermana de Andreíta no han quedado ahí, y tan solo unas horas después de su primera publicación mostraba una instantánea de lo más entrañable con Jesulín como protagonista. En esta tierna imagen aparece el torero sentado en el sofá de su casa en Arcos de la Frontera, en Cádiz, junto a un pequeño cachorrito al cual sostiene en sus brazos. A juzgar por la mirada de Jesús, nadie duda de que está muy feliz pese a haber cumplido un año más.

Cabe destacar que, desde que cumplió su mayoría de edad, Julia Janeiro decidió dar comienzo a su vida en la capital, alejándose así de su familia. No obstante, ni los más de 600 kilómetros que separan a la influencer de sus seres queridos han conseguido que la joven no recuerde días tan especiales como el de hoy, aunque no sabemos aún sí Juls ha decidido dejar Madrid temporalmente para felicitar a su padre de manera presencial. Es muy probable que la hija de María José Campanario se haya quedado en su domicilio de Getafe para dar continuidad próximamente a un nuevo año estudiantil en el curso formativo de actividades comerciales en el que está inmersa. Además, en su andadura por la capital, la hija de Jesulín no está sola, también cuenta con el apoyo de su novio, Tommy Rossi.