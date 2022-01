Tres prendas clave para pisar con fuerza este 2022

Han pasado ya unos días desde que entramos en el 2022 y teniendo las rebajas a la vuelta de la esquina que mejor ocasione que esta que la de dar a conocer qué prendas son las que se llevarán lo que queda de invierno. Además, son diseños que no pasarán de moda por lo que se convertirán en un perfecto fondo de armario año tras año.

Jersey negro

Sin duda, en nuestro armario no puede faltar un jersey negro, y cuando más especial mejor. De esta manera, romperemos con la monotonía de los looks. En este caso, proponemos un modelo crop top de Zara de cuello cisne que tiene un precio de 19,95 euros. Se puede encontrar en tres tallas, desde la S hasta la L. Es, por supuesto, un básico que nos sacará de cualquier apuro y lo mejor de todo es que, lo podemos lucir tanto para ir al trabajo como para una noche que salgamos a cenar algo más arregladas.

Pantalones de vinilo

Hace años los pantalones de vinilo vinieron para quedarse. Es cierto, que en un principio tan solo los lucían las más atrevidas, pero se han convertido en un diseño perfecto. Se pueden llevar con unas Converse como con unos botines, e incluso con unas sandalias de tacón.

Este tipo de tejido, lo que hace es que, el outfit se vea con mucho más glamour y especial. En Pull & Bear tienen unos que sientan de maravilla. Se trata de un pantalón de vinilo skinny fit con cintura con trabilla, bolsillos y cierre de cremallera y botón. Se pueden adquirir tanto en color negro como en rojo o marrón. ¿Su precio?: 19, 99 euros.

Abrigo acolchado

Por último, y no por ello menos importante, no hay que perder de vista los abrigos acolchados. Una novedad que ya vimos el pasado año tanto en las pasarelas como en la calle, pero que ha sido ahora en 2021-2022 cuando se ha instaurado con más fuerza. En Stradivarius tienen el modelo perfecto y veersátil para conjuntar con nuestros looks.

Por 35,99 euros, la firma que pertenece a Amancio Ortega, pone a nuestra disposición un patrón largo de cuello subido con manga larga acabada en elástico. Cierre con cremallera y solapa. Además, cuenta con bolsillos delanteros y cordón en la cintura. Está disponible desde la talla XS hasta la XL y, por el momento lo podemos comprar tanto en tiendas físicas como a través de su página web.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ZARA Official (@zara)

En definitiva, estas son tres prendas básicas con las que triunfarás de cara a este nuevo año. Además, no puedes olvidar que al ser básicos se podrán combinar con otros diseños, por lo que siempre serán una apuesta segura. Palabra de fashionista.