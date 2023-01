La actriz Juana Acosta está disfrutando de uno de sus mejores momentos profesionales, sin embargo, parece que en el terreno sentimental no todo va como parecía. Era durante el estreno de su nueva película, Lobo Feroz, cuando la intérprete de El comisario confesaba a las cámaras de Gtres que su corazón ya no está ocupado por Charles Azalet.

Después de contar la buena relación que mantiene con el padre de su hija, los reporteros no podían evitar preguntarle por el momento vital que está atravesando. Lo que nadie se esperaba es que Juana comenzase a reír y, por sorpresa, anunciase su separación: «Mi corazón está tranquilo. Además, estoy soltera. Estoy bien». Unas palabras pronunciadas con dolor y cierta tensión, pues parecía que no estaba preparada para dar este bombazo de forma pública. Tras esto, la actriz se despedía de las cámaras y con una sonrisa visiblemente triste se alejaba del photocall.

Sin entrar en detalles, la intérprete de Perfectos desconocidos confirmaba su ruptura con el financiero francés Charles Alazet, con quien celebró el pasado mes de agosto su tercer aniversario. Fue en 2019, después de separarse de Ernesto Alterio, cuando comenzó una historia de amor con el francés. «Estoy ilusionada. No sé si celebraré San Valentín con él porque tengo que trabajar mucho, pero estoy contenta», dijo entonces. Aunque no quiso desvelar quién era el hombre que había conseguido robarle el corazón, finalmente salió a la luz que se trataba de un conocido financiero parisino, padre de cuatro hijos y residente en la ciudad de la luz.

En los días previos al estado de alarma, se dejaron ver juntos en la presentación de la colección Mae x Madonna en París, aunque todavía se desconocía su noviazgo. Sin embargo, la situación sanitaria provocada por el covid cambió por completo sus vidas, aunque fue una forma de reforzar su relación. Juntos consiguieron superar el virus y la distancia, pero parece que ahora, tres años después, la mejor decisión ha sido separar sus caminos.

Ambos han sido siempre muy discretos con su relación, tanto que Juana Acosta no tiene ninguna foto de él en su cuenta de Instagram. Sin embargo, que su historia de amor se mantuviese en la más absoluta intimidad no significaba que la actriz no estuviese integrada en su familia. Tal y como confesó ella misma, durante su romance mantuvo una excelente relación con los cuatro hijos de Charles, fruto de relaciones anteriores. Al poco tiempo de salir a la luz su romance, la pareja comenzó a hacer planes con los pequeños. Pero todo llega a su fin.

Se desconocen los motivos de esta repentina ruptura y, si al igual que con Ernesto, Juana Acosta mantiene la buena sintonía con su él. Pues que una historia de amor no llegue a buen puerto no significa que no haya que mantener la cordialidad, o así lo ha hecho saber ella con el padre de su hija Lola: «Ernesto y yo tenemos una muy buena relación. Maravillosa. Tenemos una hija adolescente y, desde que nos hemos separado, hemos intentado cuidar mucho y preservarla a ella y también honrar el amor que tuvimos durante tantos años, que fue un amor muy hermoso».