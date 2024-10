Juan Ortega ha vuelto a recuperar la ilusión en el amor después de dejar plantada a su anterior pareja, Carmen Otte, en el altar. De este episodio han pasado ya diez meses. La boda tenía previsto celebrarse en la Iglesia de Santiago de Jerez de la Frontera, localidad del nacimiento de Carmen, pero fue cancelada tan solo horas antes de que los novios se dieran el ‘sí, quiero’.

El torero se encuentra de nuevo enamorado y así lo muestran las primeras imágenes de él con su actual pareja. Se trata de Isabel Lozano, de 26 años. Es publicista y tiene una familia vinculada al mundo del toro. Su padre es el torero Fernando Lozano y, además, es la nieta del diestro, empresario y ganadero Pablo Lozano.

Juan Ortega en Sevilla. (Foto: Gtres)

Aunque Juan e Isabel se conocen desde hace años, iniciaron su relación en mayo. Ahora, han trascendido las primeras imágenes de ellos juntos paseando de lo más acaramelados por las calles de Sevilla, donde se alojaron en el Hotel Colón, uno de los más emblemáticos de la capital hispalense. Además de fotografiarse, inmortalizando así aquella romántica cita, también rezaron juntos en la Capilla de los Marineros.

Después se trasladaron a la Catedral de Triana, la iglesia más antigua de Sevilla. Cuando salieron del templo caminaron hasta la cercana calle de San Jacinto, donde disfrutaron del aperitivo, tal y como revela Semana. La pareja comió en una terraza junto a la orilla del tío y al terminar el almuerzo continuaron paseando, ajenos a todo.

Juan Ortega durante una corrida de toros. (Foto: Gtres)

La razón del plantón de Juan Ortega

Después de dejar plantada a Carmen Otte, Juan Ortega reapareció públicamente en Herrera en COPE, donde se sinceró sobre la cancelación de su boda. «Al final es algo que tienes en la cabeza, no fue fruto de un arrebato o un calentón, soy una persona que le gusta pensar las cosas. Estaba solo en mi habitación, y la primera persona a la que llamé fue a Carmen, luego a mis padres y luego al cura que nos iba a casar», comenzó diciendo.

«Lo gestioné mal, porque son muchas circunstancias, y siempre encontraba un motivo para seguir luchando por la relación. Yo venía arrastrando una serie de dudas que no fui capaz de resolver. Pido perdón, no por la decisión en sí, sino por el momento en el que la tomé. Hacerlo con todo organizado, con los invitados allí, entiendo el dolor. Aunque el dolor hubiese sido una semana, un mes o un año antes, hubiese sido dolor porque es una ruptura entre dos, pero diferente. El único responsable de la decisión soy yo, no hay terceras personas, ni el cura, ni el padre de la novia… Tomé la decisión solo yo, sabiendo las consecuencias que tenía», añadió.