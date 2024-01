Juan Ortega y Carmen Otte Alba iban a vivir, el pasado día 2 de diciembre de 2023, el día más importante de sus vidas como pareja, tras más de una década juntos; pues estaba prevista su boda en Jerez, ante la atenta mirada de más de quinientos invitados llegados de diferentes puntos de la geografía española. Sin embargo, el matador sevillano canceló el evento escasas horas antes de pronunciar el Sí, quiero, dejando así, a Carmen, plantada en el altar.

El torero se puso en contacto con su prometida a través de una llamada telefónica, haciéndole saber que no iba a presentarse en la iglesia porque tenía una serie de «circunstancias personales» muy complejas, que le impedían oficializar su matrimonio. Tales no han visto la luz todavía hoy, si bien son muchos los invitados que, desde tal fatídico día, han especulado sobre la decisión de Ortega. Un ejemplo es Juan del Val, que se pronunció al respecto de lo sucedido durante una visita al programa que presenta su esposa, Nuria Roca, en La Sexta; La Roca. «Es una situación enormemente dura. Nadie la entiende, pero él es tun tipo enormemente íntegro», comenzó diciendo. «Nos dicen que tiene dudas y que no quiere terminar de dar ese paso. Yo empatizo mucho con Carmen, la novia. La gestión de los tiempos es horrible», añadió.

Familiares y amigos de Juan Ortega en el día de la boda del torero / Gtres

Las palabras de Juan del Val, sea como fuere, podrían desmentirse o no en las próximas horas. Y es que por primera vez desde que canselase, in extremis, su matrimonio eclesiástico con Otte, Juan Ortega hablará para un medio de comunicación. El diestro concederá, según ha confirmado El Epañol, una entrevista al programa radiofónico Herrera en COPE, presentado por el periodista Carlos Herrera, este próximo miércoles día 24 de noviembre. «Aunque el programa de Herrera ocupa la franja desde las seis de la mañana hasta la una del mediodía, a este medio le consta que será en torno a las 10 cuando Juan Ortega tome la palabra», expresan.

El motivo de la entrevista, según el citado medio, tendría que ver principalmente con el regreso de Juan Ortega a los ruedos, cuya primera faena tendrá lugar el próximo 3 de febrero en México. Concretamente, en la ciudad de León de Los Aldama, en el estado de Guanajuato, en la plaza de toros La Luz, a razón de un serial taurino conformado por seis carteles que se celebrará entre el 20 de enero y el 24 de febrero. No obstante, más allá de la cuestión profesional, se espera que Ortega sea preguntado, de igual forma, por su enlace fallido con la que estaba llamada a ser su mujer.

Juan Ortega tras una corrida de toros en Madrid / Gtres

La entrevista de Juan Ortega llega así en un momento clave para el torero y escasos días después de que la crónica social de nuestro país se haya hechgo eco de que, a raíz de su truncado casamiento, tanto Ortega como Carmen, han abadonado el piso de alquiler donde vivían en Sevilla para continuar sus caminos por separado y centrarse, cada uno, en su carrera profesional.

