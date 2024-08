El torero Juan Ortega inicia un nuevo noviazgo, un año después de su sonada ‘espantá’

Han pasado ocho meses desde que Juan Ortega se posicionó en el centro del huracán mediático tras conocerse que había cancelado su enlace matrimonial con Carmen Otte, tan solo unas horas antes de la celebración. El día anterior festejó una preboda con familiares y amigos, por lo que la decisión de cambiar el rumbo de su futuro a última hora dejó sorprendidos a propios y extraños. Varias semanas después de lo ocurrido, el torero estuvo en paradero desconocido pero, finalmente, reapareció para pronunciarse en una entrevista concedida a Carlos Herrera en COPE, donde pidió perdón «a todas las personas que se pudieran haber sentido afectadas» por su sonada ‘espantá’.

Ahora, el diestro vuelve a ser notica por su situación sentimental, ya que, según ha trascendido, ha conseguido rehacer su vida con otra mujer. Así lo ha confirmado Mónika Vergara desde el programa Fiesta donde, sin desvelar la identidad de la nueva ilusión de Juan, ha aportado algunos detalles sobre la familia de la que proviene.

Mónika Vergara en el programa ‘Fiesta’. (Foto: Mediaset)

«El torero podría tener novia. Llevan como dos o tres meses y la chica no se llama Carmen», comenzaba a explicar la colaboradora. «Es de muy buena familia y está vinculada no solo al mundo del campo y el toro, si no también al mundo de regentar las plazas de toros. Os digo también que tiene mucho que ver con la plaza de Las Ventas», proseguía.

Juan Ortega antes de una corrida de toros. (Foto: Gtres)

«No me consta que se conocieran antes de empezar la relación. Es de una familia muy importante, empresarialmente hablando, y muy relacionada con el mundo del toro», insistía Vergara, dejando entrever que esta misteriosa chica no fue el motivo de la ‘espantá’ que protagonizó el pasado mes de diciembre, ya que aún no se conocían.

En cuanto a su vida profesional se refiere, durante estos ocho meses, Ortega ha estado volcado completamente en su carrera: «Ha estado desaparecido, dedicado a su profesión. Ha llenado plazas, cosa que antes no ocurría, y ha impartido clases en la Universidad de Granada para acercar el mundo del toro a la sociedad», añadía Vergara.

Sus disculpas ante la cancelación de su vida

Juan Ortega en el programa radiofónico de ‘Herrera en COPE’. (Foto: Redes Sociales)

Delante de los micrófonos de COPE, y junto a Carlos Herrera, Juan Ortega rompió su silencio, en medio del vendaval mediático que supuso la decisión de cancelar su boda: «Yo venía arrastrando una serie de problemas y dudas que no fui capaz de resolver», comenzaba a decir. «Asumo mi equivocación y pido perdón no por la decisión en sí, sino por el momento en el que la tomé. Unas horas antes de la boda con todo organizado entiendo el daño y el trastorno que se puede causar. El dolor hubiese sido el mismo unas semanas antes porque no deja de ser una ruptura de dos personas que se quieren, pero entiendo que las circunstancias hubiesen sido distintas», explicaba.