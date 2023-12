Juan Ortega y Carmen Otte Alba iban a vivir, el pasado sábado, el día más importante de sus vidas como pareja, tras más de una década juntos; pues estaba prevista su boda en Jerez, ante la atenta mirada de más de quinientos invitados llegados de diferentes puntos de la geografía española. Sin embargo, el matador sevillano canceló el evento escasas horas antes de pronunciar el Sí, quiero, dejando así, a Carmen, plantada en el altar.

El torero se puso en contacto con su prometida a través de una llamada telefónica. Le hizo saber que no iba a presentarse en la iglesia porque tenía una serie de «circunstancias personales» muy complejas, que le impedían oficializar su matrimonio. Tales no se han especificado ni visto la luz, por el momento, aunque son muchos los invitados que, en las últimas horas, han hecho sus cávalos y especulado sobre la decisión de Ortega. Ejemplo de ello es Juan del Val quien, este domingo, acudió al programa que presenta su esposa, Nuria Roca, en La Sexta, La Roca. «Es una situación enormemente dura. Nadie la entiende, pero él es tun tipo enormemente íntegro», comenzó diciendo. «Nos dicen que tiene dudas y que no quiere terminar de dar ese paso. Yo empatizo mucho con Carmen, la novia. La gestión de los tiempos es horrible», añadió.

Juan Ortega durante una corrida de toros / Gtres

La decisión de Juan Ortega, sea como fuere, ha dado y mucho de que hablar en redes sociales. Concretamente, en Instagram, donde Juan reúne a cerca de veinte mil seguidores. El torero ha recibido un sinfín de comentarios y críticas durante todo el fin de semana, lo que le ha llevado a tomar una drástica decisión. Juan ha restringido sus publicaciones de la citada red social, de modo que ahora, es imposible dejar ninguna nota en sus últimas publicaciones. En concreto, Juan ha bloqueado los comentarios de sus dos últimas fotografías, dejando las otras 107 a merced de los usuarios.

«¿Alguien sabe que hicieron con la comida del banquete? Podrían donarla a los vecinos a Cáritas», «No tienes vergüenza», «Lo que has hecho no tiene perdón de Dios, mira que has tenido tiempo para echarte atrás», rezan algunos comentarios.

Invitados a la boda de Juan Ortega / Gtres

Carmen Otte Alba, destrozada

Ante tal decisión, Carmen Otte Alba, estaría destrozada. Fuentes cercanas a la joven desvelan a La Razón que «la pobre no deja de llorar, está destrozada, no le entra en la cabeza la actitud de Juan, no se esperaba una humillación tan grande el mismo día de su boda. Se le han quitado las ganas de todo, necesita unos días de reflexión antes de regresar al trabajo. Y su familia está destrozada».

Carmen es cardióloga del Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla, donde residía con el torero desde hace dos años. Tiene 33 años, la misma edad que Juan, y pertenece a una popular familia de origen jerezano. Carmen es hija del ingeniero agrónomo Miguel Ángel Otte, conocido en la localidad gaditana por haber ejercido durante muchos años como delegado del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos, además de haber formado parte del Consejo Económico y Social de la ciudad.