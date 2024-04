Juan Carlos I cena con su amigo Miguel Arias en el restaurante donde doña Elena celebró su cumpleaños: Pabú

Juan Carlos I ya está en Madrid para asistir este sábado a la boda de José Luis Martínez-Almeida con Teresa Urquijo Moreno, su sobrina nieta. Tal y como ha podido saber LOOK, el emérito ha aprovechado la noche de este viernes 5 de abril para cenar con uno de sus mejores amigos, el empresario hostelero Miguel Arias, dueño de Flanigan. Este templo gastronómico, ubicado en Puerto Portals (Calvià, Mallorca), es uno de los favoritos que tenía el Rey en la isla balear, donde se instalaba cada verano en el palacio de Marivent. Los estíos pasaron, pero su amistad continuó. De hecho, el que fuera anterior jefe de Estado y el empresario han cenado en la víspera de la que ha sido bautizada como «la boda del año» en el restaurante Pabú, ubicado en el número cuatro de la calle Panamá de la ciudad, en la margen derecha del Paseo de la Castellana y muy cerca del estadio Santiago Bernabéu.

El Rey Juan Carlos I y la infanta Elena, en el día de su sesenta cumpleaños. / Gtres

Se trata de un establecimiento que se ha convertido en la nueva sensación de Madrid. Está regentado por Coco Montes, un chef que practica la alta cocina de temporada. El padre del cocinero es Eduardo Montes, presidente ejecutivo de la aerolínea Wamos. Junto a su mujer, Rita González, mantiene una relación de amistad con el ex monarca desde hace muchos años. Esta es una de las razones por las que Don Juan Carlos eligió el local para celebrar el 60 cumpleaños de la infanta Elena, una efeméride que reunió al emérito con toda su familia, incluidos su hijo, el Rey Felipe VI, y la Reina Letizia.

El Rey Felipe VI y Doña Letizia, en el cumpleaños de la infanta Elena. / Gtres

Un imperio entre la nieve y los fogones

Miguel Arias es uno de los más íntimos del Rey, aunque es suya la frase: “Su Majestad no tiene amigos. Su cargo no se lo permite”. Además de Flanigan, el empresario también es dueño de Café Pino y Aspen, ambos en La Moraleja, la exclusiva urbanización de las afueras de la gran ciudad. A su vez, regentaba el ya desaparecido Las Cuatro Estaciones, también en Madrid, donde el emérito celebró el 40 aniversario de su coronación junto a Arias el 23 de diciembre de 2015. El empresario nació en Navacerrada, donde su abuelo, Eleuterio, tenía el Hotel Arias a principios del siglo XX, quien le inoculó la pasión por el mundo de la restauración.

El Rey Juan Carlos, junto a su amigo, el empresario Miguel Arias, en 2015. / GTRES

El amigo del Rey fue campeón juvenil de esquí de Castilla a los 14 años, pero una lesión le obligó a cambiar de vocación y así fue cómo estudió en la Escuela de Hostelería de Madrid y se licenció en Empresariales. Sin embargo, siempre se ha mantenido vinculado al mundo de la nieve. Miguel Arias dirigió Baqueira Beret tras la inesperada muerte de su tío, Luis Arias, creador de la estación de esquí favorita de la Familia Real. El hermano de Miguel, Pepe, manifestó en público en más de una ocasión que él fue el primero en calzar los esquís a Don Juan Carlos en 1948, cuando contaba con 12 años.

Último adiós a su sobrino Fernando

El emérito ha llegado a España procedente de Abu Dabi en la mañana de este viernes 5 de abril en un vuelo privado de la compañía VistaJet, propiedad de Thomas Flohr, padre de Nina Flohr, casada con su sobrino, el príncipe Philippos de Grecia. Don Juan Carlos tiene previsto quedarse en la capital hasta el próximo lunes. Este sábado, como contó LOOK, asistirá al enlace del alcalde de Madrid, junto a su mujer, la reina Sofía, sus hijas, las infantas Elena y Cristina, y sus nietos, Felipe y Victoria de Marichalar.

Fernando Gómez-Acebo y su madre, la infanta Pilar, a las puertas de Flanigan, en Mallorca. / Gtres

Su hijo, Felipe VI, también está invitado, aunque puede que no asista, ya que esa misma noche presidirá la final de la Copa del Rey. Sin embargo, la familia Borbón tiene otra ocasión para reencontrarse en público. El lunes 8 de abril, a las seis de la tarde, se celebrará en la catedral castrense de la ciudad el funeral por Fernando Gómez-Acebo, hijo de la infanta Pilar. El ex Rey no pudo asistir al funeral del hijo pequeño de su hermana, la fallecida infanta Pilar. Pero, antes, Juan Carlos I podría ver a toda su familia ya que, sostienen fuentes cercanas, tiene previsto almorzar en Zarzuela el domingo. Una cena, una boda, una comida y un adiós, los planes del emérito en Madrid.