No es un día al uso para la infanta Elena. La duquesa de Lugo cumple este 20 de diciembre 60 años y aunque desde hace algunas semanas se ha especulado con la posibilidad de que la hermana del Rey Felipe VI celebre este aniversario por todo lo alto, lo cierto es que, por ahora, no hay ningún tipo de información al respecto. Según algunas fuentes, doña Elena aprovechará esta jornada para reunirse con su familia en el Palacio de la Zarzuela pero, dado que no es desde 2014 un miembro oficial de la Casa de S.M. el Rey, no hay detalles al respecto.

La infanta Elena el día de su 60 cumpleaños. / Gtres

Lo que sí se sabe es que la infanta ha comenzado esta jornada sin cambios en su rutina. Esta mañana, los fotógrafos han captado a la hermana del monarca llegando a su puesto de trabajo en la Fundación MAPFRE, como cualquier otro día normal. Al volante de su propio coche, con un sombrero sobre la cabeza, aunque no se ha parado para atender a los periodistas, la duquesa de Lugo sí que se ha mostrado muy sonriente y ha saludado con la mano.

Una celebración llena de incógnitas

Son muchas las dudas en torno a la celebración del aniversario de la infanta Elena ya que, además, no se trata de una fecha cualquiera. Ni los Reyes don Felipe y doña Letizia tienen compromisos de agenda en esta jornada, por lo que no hay nada, en principio, que impida que puedan reunirse con la duquesa de Lugo para felicitarla en su cumpleaños. Asimismo, la Reina Sofía tampoco tiene compromisos de agenda en el marco de las actividades de la Casa Real.

Por otra parte, aunque la infanta Sofía sí que está de vacaciones desde el pasado día 8 de diciembre -cuando terminó las clases en Gales-, no así la princesa Leonor, que estos días ha estado en el Pirineo Aragonés realizando unas maniobras de entrenamiento especiales en la nieve, como parte de su formación militar.

Se sabe que el hijo mayor de la duquesa de Lugo, Felipe (Froilán), ha regresado a España desde Emiratos -donde reside desde hace algunos meses-, aunque no ha trascendido cuánto tiempo va a quedarse en nuestro país. Por ahora no hay detalles respecto a una posible visita de Juan Carlos I.

La última reunión familiar

A la espera de que se confirme si habrá reunión familiar o cómo celebrará la infanta Elena su aniversario, hay que recordar que la última gran reunión familiar tuvo lugar el pasado mes de octubre, con motivo del 18 cumpleaños de la princesa Leonor. Una fiesta privada en el Palacio de El Pardo en la que, no obstante, también hubo algunos ausentes. Dos días después, la Reina Sofía celebró su 85 cumpleaños con un almuerzo discreto en el Palacio de la Zarzuela, al que no faltó el Rey Felipe VI.